Cristina Morales defenderá en Encinarejo su título mundial de kick boxing

La cordobesa Cristina Morales defenderá el Campeonato del Mundo de Kick Boxing en Encinarejo. El combate tendrá lugar este sábado (21 de septiembre) a las 21.00 horas en el polideportivo municipal Rafael Lozano de la ELA cordobesa, una velada que pasará a la historia como la primera vez que España acoge la defensa del título femenino en esta disciplina deportiva. Así lo ha explicado esta mañana en el Ayuntamiento de Córdoba la campeona mundial en el acto de presentación del combate junto al alcalde de la capital, José María Bellido, y el de Encinarejo. Miguel Ruiz Madruga, en calidad de anfitrión.

Cristina Morales, del Team Jesús Cabello, expondrá el cinturón mundial tras obtenerlo en Francia en marzo de 2019 y hacer historia por ser la única luchadora de España en lograr este título. Al otro lado, y como aspirante, estará la belga de origen marroquí Oumaiima Arhou.

Es la primera vez que Córdoba acoge un campeonato mundial profesional femenino y para esta ocasión contará con la presencia de LaLiga Sports para poder ver en streaming a la luchadora de Encinarejo.

La campeona mundial ha agradecido el apoyo recibido por parte del regidor de la ELA para “poder defender el título en mi pueblo por el coste que sé que supone”, además de referirse a la ayuda tanto de otras empresas como del propio Ayuntamiento de Córdoba. Ha recordado en la presentación del combate que empezó a entrenar “hace 10 años en el polideportivo en Encinarejo y si me dicen que disputo un título aquí no me lo había creído”.