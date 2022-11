La cordobesa Wifi es citada de nuevo por la selección española sub 19

La cordobesa Lucía Moral Wifi ha sido convocada de nuevo por la selección española sub 19. La jugadora del Atlético de Madrid, club al que llegó este pasado verano traspasada por el Córdoba Femenino, sigue en la órbita de la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez. El combinado español disputará dos encuentros de preparación frente a la República Checa.

Sonia Bermúdez ha citado a 20 jugadoras, que estarán concentradas desde el lunes 7 de noviembre para iniciar su trabajo en la Región de Murcia. La selección española sub 19 femenina disputará dos encuentros de entrenamiento frente a la República Checa. Los envites se disputarán el miércoles 9 (16:00) y el viernes 11 (11:00) en las instalaciones del Pinatar Arena.

No es la primera vez que Wifi está entre los planes de la selección española sub 19, ya que este pasado verano se proclamó campeona de Europa en la final celebrada en Ostrava. Recientemente, la cordobesa estuvo presente en la Ronda 1 del Europeo sub 19. El combinado nacional conquistó el pase a la final del próximo año tras deshacerse con claridad en Escocia de Suiza (7-0); vencer a Finlandia (2-0) e imponerse al combinado anfitrión (6-0). La jugadora del Atlético de Madrid anotó dos tantos, uno a Escocia y otro a Finlandia.