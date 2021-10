El rugby cordobés celebra el primer entrenamiento conjunto de CRAC y Mezquita

Las instalaciones deportivas de Open Arena han acogido el primer entrenamiento conjunto de los dos equipos de rugby de la capital, el Club de Rugby Amateur de Córdoba (CRAC) y el Mezquita Rugby Club, a quienes se han sumado los integrantes del equipo de veteranos de Agrónomos. El encuentro ha servido para fomentar la convivencia entre ambos clubes en sus distintas categorías, además de para dar visibilidad al deporte en la ciudad y animar a quienes quieran comenzar a practicarlo.

La sesión, que ha comenzado a las 19:30 y se ha extendido hasta las 21:00, ha consistido en la puesta en práctica de conceptos tácticos y ha culminado con un pequeño partido sin contacto. Ambas entidades han acordado repetir el encuentro el primer viernes de cada mes.

El vicepresidente del CRAC, Fernando Álvarez, ha afirmado que para su club "es muy significativo aportar todo lo que está en nuestra mano para fomentar el deporte en la ciudad", por lo que no han dejado pasar "la ocasión de promover una concentración de todos los jugadores, activos y veteranos, en un mismo lugar".Álvarez ha señalado que este entrenamiento "es una manera de que los jugadores se conozcan entre ellos", ya que, "sean del club que sean, primero son compañeros del deporte".

El vicepresidente del CRAC ha destacado que hay más jugadores de rugby en Córdoba "de lo que parece a simple vista" y con iniciativas como esta se gana visibilidad ante "los nenes que nos tienen de referente en las escuelas como los nuevos jugadores que van probando en los equipos mayores".

También ha recordado que "hay muchas personas que no juegan a rugby porque no lo conocen ni saben que existe en Córdoba". De este modo, este encuentro y los que le sucederán sirven como herramienta para hacer crecer el deporte Córdoba y hacer llegar la práctica del rugby a quienes no están familiarizados con ella.

Por su parte, el presidente del Mezquita, Ignacio Suárez, ha calificado la iniciativa como "un gran hito que refuerza los valores del rugby", entre los que ha resaltado el compañerismo, el esfuerzo y la pasión por el deporte. Asimismo, ha indicado ambos clubes se habían planteado que "los chicos y chicas de las escuelas de rugby se juntaran para celebrar entrenamientos combinados" antes del inicio de la crisis sanitaria del coronavirus. Ahora, tras una temporada marcada por la pandemia, "se retoma el proyecto y estamos deseando que sea un éxito" que lleve a la disputa de partidos amistosos en las categorías inferiores.

Suárez ha agradecido "a todos los equipos, asociaciones deportivas y personas que a título individual han luchado y trabajado para hacer posible el proyecto", ya que al trabajo de ambas directivas se ha sumado la colaboración de la asociación Forjando un club.

Tanto el CRAC como el Mezquita compiten a nivel regional en las competiciones de la Federación Andaluza de Rugby. El equipo masculino del primero jugará su cuarta temporada en segunda regional, mientras que los califas mantienen su plaza en primera. Las secciones femeninas de ambos clubes compiten en la liga de rugby 7 y solo la escuela deportiva de Mezquita estará inscrita en la categoría sub 18.