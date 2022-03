El cordobés Carlos Molina y su "nueva vida" en Santander

El cordobés Carlos Molina fue presentado este lunes como nuevo jugador del Unicaja Banco Sinfín. El ex del Córdoba Balonmano, que formará parte de la plantilla santanderina hasta finalizar la temporada, arranca los los entrenamientos bajo las órdenes del técnico palmeño, Víctor Montesinos, y debutará el 2 de abril en La Albericia en el partido contra Granollers.

El Hispano llega a Santander tras jugar en la liga ucraniana, donde tras comenzar la guerra vivió un auténtico calvario hasta conseguir salir del país. Una vez en España y pasar unas últimas semanas convulsas, recibió ofertas de todo Europa, pero se decantó por la oferta del conjunto santanderino para finalizar este curso.

Carlos Molina se mostró con muchas ganas e ilusión de incorporarse al conjunto santanderino: "Hemos venido a Santander a dar un pasito adelante y a empezar una nueva vida por así decirlo". Además, añadió que "la verdad es que mi familia y yo estamos muy felices aquí y seguro que conseguiremos el objetivo". "Ahora tenemos bastantes días para preparar el partido contra Granollers y la verdad que mis compañeros me lo pondrán muy fácil. Víctor Montesinos ya me ha enviado toda la metodología y ya estoy prácticamente al día".

El cordobés estaba contento de participar en esta recta final de la Liga Asobal y de formar parte en el difícil reto a la vez que ilusionante de conseguir la permanencia en la máxima categoría del balonmano español: "No vengo como salvador de nadie. Mi rol últimamente ha sido defensivo, pero Víctor Montesinos me conoce bastante bien y seguro que saca jugo de mí, así que, seguramente se me vean en facetas ofensivas".

También reconoció Carlos Molina que estaba especialmente contento porque sus compañeros de Motor Zaporozhye, su exequipo ucraniano, han logrado instalarse en tierras alemanas: "Bonito día para comenzar los entrenamientos con Unicaja Banco Sinfín, justo cuando mis amigos de Motor Zaporozhye se han instalado en tierras alemanas. Ahora a seguir ayudando y emprender una nueva aventura en la que será mi casa".