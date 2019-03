Ni el Córdoba ni el Séneca pueden obtener nada positivo en División de Honor Cadete

Ni el Córdoba ni el Séneca pudieron conseguir nada positivo esta jornada. Los blanquivedes cayeron (2-1) en su visita al Almería y se sitúan peligrosamente con un solo punto de colchón sobre los puestos de descenso, lo que no les permite muchas alegrías en las cinco jornadas que aún faltan por disputarse si no quieren verse sorprendidos desagradablemente. El Séneca, por su parte, cayó también derrotado (6-2) en su visita al 26 de Febrero. Los rojinegros no pudieron en ningún momento ante un equipo que por acierto en los metros finales y por motivación, les superó.

Una derrota que obliga a mirar hacia abajo

El Córdoba cedió una derrota en su visita al Almería y se queda en una posición difícil, con un solo punto de colchón respecto a los puestos de descenso. El primer tiempo resultó igualado, con muy pocas ocasiones. El Almería pudo abrir el marcador en un remate de cabeza de José Sánchez, aunque Barea, atento, evitó males mayores. También pudo abrir el marcador Manu, pero su disparo desde fuera del área lo blocó sin problemas el meta local. Justo antes del descanso, Ángel Carrión, tras una serie de rechaces a la salida de una falta lateral, sí superó a Barea.

Tras el asueto, en el inicio, un balón largo que peinó Plaza sirvió a Ángel Carrión para ampliar diferencias. El Córdoba controló desde entonces y Dani acortó distancias. Hasta el final, un cabezazo de Rubén pudo valer el empate.

Ficha técnica

Almería: Antonio; Fran, Miguel Ángel, José Ramón, Sergi, Aarón, Carrión, José Daniel, José Sánchez, Soto e Iván. También Baeza, Junior, Miguel, Ángel, Pablo y Plaza.

Córdoba: Barea; Miguel, Álex Muñoz, Rubén, Isaac, Álex Merino, Óscar Cantarero, Raúl Mesa, Rodri, Manu y Juan Ignacio. También jugaron Dani, Antonio, José Marín, Francis, Fran Estela y Mario.

Goles: 1-0 (44’) Ángel Carrión. 2-0 (58’) Ángel Carrión. 2-1 (76’) Dani.

Árbitro: Rodríguez Morales. Amonestó a los visitantes Rubén e Isaac.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 25ª jornada en División de Honor Cadete disputado en el Antonio Palenzuela.

Motivación y acierto para vencer al Séneca

El Séneca cayó derrotado en su visita al 26 de Febrero, un equipo que pese a ponerse por detrás en el marcador, derrochó motivación y acierto para conseguir un triunfo que le permite continuar fuera de las posiciones de descenso.

Ficha técnica

26 de Febrero: Jairo; Pablo, Fran, José Antonio, Antonio, Brain, Javi Muñoz, Muis, Izan, Gallego y Rubén. Tambien jugaron Borja, Adri, Heredia, Sesay, Comitre, James y Gabriel.

Séneca: Arenas; Arias, Camilo, Quique, Álvaro Rosa, López, Rayo, José Manuel, Alberto, Alvarito y Emilio. También jugaron Perales, Campaña, Rafa Medina y Ballesteros.

Goles: 0-1 (7’) Rayo. 1-1 (16’) Izan. 2-1 (22’) Rubén. 3-1 (35’) Antonio. 4-1 (36’) Javi Muñoz. 4-2 (48’) Ballesteros. 5-2 (68’) Izan. 6-2 (87’) Borja.

Árbitro: Gallardo Conejo. Amonestó a los locales James, Pablo y José Antonio; y a los visitantes Emilio y José Manuel.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 25ª jornada en División de Honor Cadete disputado en La Virreina.