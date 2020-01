El Córdoba Patrimonio de la Humanidad saboreó ante el Valdepeñas la cara más amarga del fútbol sala, un deporte en el que un minuto es una eternidad y supone la diferencia entre irte a casa con tres puntos o rumiando la derrota. Tras un despliegue brutal ante el equipo más en forma de la liga, los de Macario cayeron con honor, presos de sus errores en dos acciones clave, un penalti y un doble penalti al borde del área. Una lección que a buen seguro servirá a corto plazo, pues el tropezón no debe hacer perder el buen paso al conjunto cordobés.

De inicio, toda la contundencia y pegada que otras veces ha echado en falta Macario, la aplicaron los suyos con una facilidad demoledora. El duelo arrancó con mucho ritmo, frenético, contagiados los jugadores del tremendo ambiente en Vista Alegre. Y a los dos minutos, el atrevimiento del Valdepeñas lo castigó Daniel, que robó la bola en presión alta, condujo la contra y batió entre las piernas al meta visitante.

El Valdepeñas quiso responder al primer golpe e Ibarra tuvo una buena ocasión en una pelota suelta en el área local que desvió en su disparo en caída. Pero el Córdoba Patrimonio, inmisericorde en el arranque, volvió a golpear en una gran jugada de Zequi, que hizo una bonita pared con Jesús Rodríguez y puso el segundo en el marcador.

Herido tras dos zarpazos a su espalda, el Valdepeñas tardó en rehacerse, aunque poco a poco fue marcando el ritmo del partido a base de acaparar el balón. Con todo, el equipo blanquiverde seguía con su plan trazado, tratando de robar y salir rápido al contragolpe. En otra acción de ese corte, Giasson puso en apuros a Edu de nuevo. Sin embargo, los visitantes ya estaban en el partido y Chino se encargó de que la emoción aumentara con un gran derechazo tras jugada personal para apretar el marcador.

Lejos de cundir el pánico, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se repuso a base de trabajo defensivo, dejando al Valdepeñas llevar la iniciativa. Los manchegos no encontraron manera de desbordar la defensa blanquiverde y, a pesar de varias tentativas, las ocasiones más claras las siguió poniendo el cuadro local.

Zequi tuvo la última gran oportunidad de la primera parte, cuando recepcionó de manera magistral un pase en salida de balón de Lolo Jarque. El gaditano encaró a su par y sacó un disparo mordido al que Edu respondió bien con una estirada felina.

La electricidad volvió al partido tras la reanudación, con un Córdoba Patrimonio repuesto del tremendo esfuerzo de la primera parte. Nada más comenzar, Manu Leal tuvo una gran ocasión, al sacarse dos regates en una baldosa, pero su disparo de encontró con la zaga manchega. Un minuto después, el capitán cordobés robó y condujo rápidamente, para encontrarse de nuevo con Edu.

Los de Macario tuvieron una ocasión inmejorable para abrir brecha en el minuto 23, cuando Juanan cortó con la mano un córner. Los árbitros no dudaron en señalar penalti, pero Manu Leal volvió a toparse con un Edu enorme. La espectacular actuación del meta manchego se hizo mayor aún en el 28, cuando detuvo hasta tres remates a bocajarro y consecutivos de un Manu Leal desesperado ya al no encontrar la forma de superarlo. Una triple intervención que recibió el aplauso unánime de la grada.

La intensidad local y la dureza del Valdepeñas en defensa propició que el cuadro manchego empezara a acumular faltas. Tanto que a diez minutos de la conclusión ya pesaba sobre sus cabezas la amenaza del doble penalti. Con todo, los de David Ramos no bajaron ni un ápice su intensidad, rozando en varias ocasiones el castigo del doble penalti.

A falta de cuatro minutos, el Valdepeñas se la jugó ya con el juego de cinco en ataque. El Córdoba Patrimonio defendió bien las dos primeras acciones, pero a la tercera Dani Santos recogió un balón suelto en el área local e igualó el duelo. El cuadro visitante siguió atacando de cinco y en una salida rápida desde su portería, Dani Santos puso el balón en juego con las manos fuera del área. La falta, convertida en realidad en un penalti, la desperdició Lolo Jarque con un disparo que se marchó demasiado alto.

En unos segundos, lo que pudo ser una victoria se tradujo en derrota, porque Chino se sacó un derechazo en la siguiente acción para adelantar a los suyos. Ni siquiera ahí se rindió el Córdoba Patrimonio, que tuvo por medio de Jesús Rodríguez el empate a la desesperada y con juego de cinco, pero de nuevo Edu emergió para salvar a los suyos. Ahí murió el duelo, que dejó a los cordobeses tocados, con lágrimas incluso en el caso de Lolo Jarque por ese fallo final, pero que debe servir para seguir creciendo a un equipo que tiene mucho fútbol sala y que en esta línea sumará los puntos necesarios para salvarse. No duden de que así será.

Ficha técnica

2 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Cristian; Daniel, Manu Leal, jesús Rodríguez y Zequi –cinco inicial–, Giasson, Lolo Jarque, David Leal, Pablo del Moral, Cristian Cárdenas, Javi Sánchez y Gonzalo.

3 - Valdepeñas: Edu, Ibarra, Chino, Cainan y José Ruiz –cinco inicial–, Catela, Juanan, Manu García, Dani Santos, Terry, Buitre, Nano, Rafael Rato y Coro.

Goles: 1-0 (2’) Daniel. 2-0 (3’) Zequi. 2-1 (10’) Chino. 2-2 (37’) Dani Santos. 2-3 (39’) Chino.

Árbitros: Del Pozo García y Moreno Durán (madrileños). Amonestaron a los locales Zequi y Javi Sánchez; y a los visitantes Ibarra, Manu García, Cainan, Catela y Dani Santos.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 19 en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, disputado en Vista Alegre ante 3.282 espectadores, unos 600 llegados desde Valdepeñas.