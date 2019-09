El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recupera su antiguo escudo

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que este viernes debuta en la Primera División de fútbol sala, ha presentado el diseño definitivo de las camisetas que vestirá durante el presente curso. El club cordobés ha recuperado para la indumentaria su antiguo escudo, adecuado a los colores blanco y verde que seguirán siendo la seña de identidad pese al encontronazo con el Córdoba CF. El club que preside Jesús León no ha dado la autorización para que los de José García Román porten su escudo, aunque la entidad de Vista Alegre no cierra aún la puerta a que esa situación pueda reconducirse.

El diseño final de las camisetas es un perfeccionamiento de las que ya lució el conjunto cordobés en su partido de presentación, cuando tuvo que trabajar contrarreloj para conseguir equipamiento deportivo ante las constantes negativas del Córdoba CF.

Ante tal situación, García Román ha reconocido en el acto de presentación, celebrado en el Salón Capitular de la Mezquita de Córdoba, que no han conseguido la autorización por parte de Jesús León para lucir el escudo del Córdoba CF, aunque "en cierto modo vamos a ser el Córdoba porque nos sentimos así, aunque no podamos llevar su marca registrada".

Con esta problemática, "hemos recuperado nuestro antiguo escudo, pero estamos abiertos en cualquier momento a llevar el escudo del Córdoba CF", ha comentado el presidente del club de fútbol sala, que anima "a todos los seguidores a que porten banderas del Córdoba, por nuestra parte vamos a seguir defendiendo el escudo". Es más, el club no podrá poner el himno del Córdoba CF por megafonía, aunque García Román ha apuntado que "si el himno se canta a capella, yo no puedo hacer callar a los aficionados. Ojalá se cante el himno porque a mí se me pone la piel de gallina cada vez que lo hacen".

El presidente del conjunto blanquiverde ha indicado que "son unas camisetas muy bonitas que pueden tener una venta bastante buena", además de anunciar que "a nueva página web entrará pronto en marcha y habrá tienda virtual" para poder adquirir estas nuevas camisetas.

El retraso en los carnés

Además, García Román ha reconocido que "los carnés se han retrasado porque no son normales", pues "además del plástico tienen un chip interno y es lo que han hecho que se retrasen más, porque además en el mes de agosto es complicado encontrar a la gente en muchos sitios para trabajar". Pese a todo, el presidente de la entidad cordobesa ha recordado que ya están en reparto de dichos abonos y que "en el primer partido se va a poder entrar con el resguardo".