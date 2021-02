El Córdoba Futsal, ante la amenaza continua de la reprogramación de partidos

En apenas 19 jornadas de competición en Primera División, el Córdoba Futsal se ha visto obligado a reprogramar más de un tercio de sus partidos, siete hasta la fecha, todos por casos de covid-19 en sus rivales. De hecho, sin ir más lejos, este jueves recuperará el quinto de ellos ante el Movistar Inter (Vista Alegre, 17:00), correspondiente a la fecha 9, iniciando así un mes de febrero clave para las aspiraciones de permanencia, con una fecha marcada en rojo: la visita del UMA Antequera del domingo (13:00).

Pero tras estos dos primeros compromisos, lógicamente ya por esa misma razón los más importantes, el equipo que dirige Josan González volverá a tener que replantear su plan de trabajo si no hay un giro de guion ahora mismo inesperado, esta vez no solo por la amenaza del virus. Por el momento, y a falta de confirmación oficial, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad verá aliviado su calendario de la semana próxima porque la visita al Barça no será en la fecha prevista (20-21 de febrero), mientras que por ahora el encuentro ya reubicado con ElPozo Murcia sí se mantiene el martes 16.

La participación del conjunto azulgrana en los octavos de final de la UEFA Futsal Champions League, y el cruce a partido único con el ACCS Asnières Villenueve 92 de Ricardinho, Carlos Ortiz y el técnico Jesús Velasco, ha quedado fijado el viernes 19 en el Palau Blaugrana. Y el Barça ha pedido posponer su choque de la jornada 20 de ese fin de semana, en el que debe recibir al Córdoba Futsal. El club que rige José García Román ha ofrecido varias alternativas en el entorno de esa fecha que no han sido aceptadas por su oponente, de ahí que la Real Federación Española de Fútbol se verá obligada a aplazar el partido y buscarle un nuevo acomodo en el calendario.

Una circunstancia de la que por ahora se libra la visita a ElPozo Murcia de días antes. El partido, de la jornada 16, ya fue aplazado el 4 de enero por unos contagios en el cuadro charcutero, que ahora vuelve a sufrir las consecuencias de la pandemia. El pasado jueves detectó un positivo en su plantilla, que siguiendo los protocolos sanitarios pasó a estar confinada, con la consiguiente suspensión de toda la actividad grupal.

Ante esa situación, el club murciano solicitó el aplazamiento de sus cuatro partidos siguientes, que son los inmediatamente anteriores al duelo con los blanquiverdes ubicado el martes 16: Futbol Emotion Zaragoza (suspendido ya este fin de semana); UMA Antequera, este martes de cuartos de la Copa del Rey; O Parrulo Ferrol, de la fecha 6 y que sufrirá su tercera modificación al no poder jugarse el jueves, y Osasuna Magna, que estaba previsto para el sábado 13. Ese día debe volver al trabajo el equipo, por lo que si no hay nuevos casos, el encuentro ante el Patrimonio podrá llevarse a cabo.