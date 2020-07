Ceci Moreno se convierte en el primer fichaje del Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba ya ha cerrado su primer fichaje para la temporada 20-21, en la que volverá a militar en Segunda División con el único objetivo de pelear por el ascenso a la máxima categoría. Se trata de la portera jiennense Cecilia Moreno, que en las cuatro últimas temporadas defendió la portería del Almagro FS, todas ellas también en la división de plata. En la más reciente, el conjunto manchego se quedó a las puertas de dar el salto a la élite después de caer en la eliminatoria final.

Ante su incorporación al proyecto deportivista, Ceci Moreno reconoce que está "un reto muy ilusionante, que se junta con las ganas que tenía de acercarme de nuevo a mi tierra y poder vivir aquí una categoría tan exigente como la Segunda División. Tengo que cambiar el chip tras haber vivido una etapa muy importante, tanto en lo personal como en lo deportivo en Almagro, que me acogió cuando era todavía una niña".

La joven guardameta, nacida en 1989, considera que se ha ido "puliendo con los años", sobre todo en esta última experiencia profesional, y se define como "valiente, buena en el uno contra uno y con bastante nervio, ya que si tengo que tirar a puerta, tiro; si tengo que sacar el balón jugado con los pies, lo hago encantada, y también me gusta hablar y mantener la comunicación con el equipo. Son valores que me han enseñado y que intento transmitir cuando juego, y eso creo que ayuda a enviar un mensaje de seguridad y confianza".

A la ilusión de Ceci por iniciar esta nueva aventura se unen "las ganas de recuperar la normalidad competitiva tras todo el parón por el coronavirus; es verdad que este pasado mes estuve entrenando, aunque en los inicios me sentía un poco rara después de tanto tiempo sin pisar una pista. De todos modos, pensaba que me costaría más recuperar de nuevo el hábito, pero en unas cuantas sesiones sumadas a las ganas de que todo vaya rodado y las cosas sigan su transcurso hacían el resto".

La nueva meta cajista ya sabe lo que es jugar, aunque de visitante, en Vista Alegre, "un pabellón que es una pasada", y no duda en admitir que desde que está dentro del fútbol sala "el Deportivo Córdoba siempre ha sido un referente tanto a nivel andaluz como incluso nacional". "Sinceramente no me llegaba a imaginar el formar parte de la plantilla de un club así, lo que hace que este reto sea bastante ilusionante".

En el historial reciente de Ceci figuran dos play off de ascenso con el Almagro que se saldaron con sendas derrotas, lo cual motiva a la propia portera a pensar que "a la tercera irá la vencida; sería el sueño de cualquier jugadora, el poder ascender con un equipo a la élite". "En otros equipos quizá el objetivo pueda ser una permanencia o mantenerse en mitad de tabla, pero la posibilidad de juntarnos un grupo de compañeras y lograr un ascenso a la máxima categoría sería un sueño donde se recompensaría el trabajo de toda una temporada", continúa la meta, que llega con "la intención de competir lo mejor posible contra todos los equipos y, haciéndolo bien, creo que el play off llegará".