Las causas del descenso del Cajasur Deportivo Córdoba: "Estamos muy dolidos"

El Cajasur Deportivo Córdoba consumó su descenso de categoría el pasado sábado tras caer 8-0 en la pista del líder, el Atlético Torcal. Con este revés, las deportivistas, a falta de dos jornadas para la conclusión de la competición, marchan decimosegundas con 21 puntos, a 12 de una permanencia marcada por el Martos. Pablo García, presidente de la entidad, reconoce estar "mal y dolorido por la situación tan mala que vive el club".

El presidente de la entidad cordobesa reconoció que "el día 22 de abril lo recordaremos por ser la primera vez que el Deportivo Córdoba desciende", ya que la otra vez, en 2012, fue "una renuncia por temas económicos cuando se decidió bajar de categoría y no continuar en Primera División". "Nunca hemos vivido un momento como el de ahora, por lo que tanto la junta directiva como yo estamos muy dolidos", afirmó el máximo dirigente deportivista.

Sobre las causas que han llevado al conjunto blanquiverde a la pérdida de la categoría, Pablo García aseguró que son "muchas circunstancias que han concurrido para que nuestro club descienda". La primera, según el presidente, fue "la falta de fondo de plantilla, en la que las ausencias por trabajo o lesiones han influido mucho en la primera parte y ha conllevado una situación atípica en el vestuario, en la que la junta directiva determina que debe irse Cubero, un entrenador que conoce a las jugadoras, que planificó una plantilla que pensamos que era la idónea, pero se prescindió de él y hubo que hacer una modificación en el cuadro técnico".

También destacó el presidente que se fueron jugadoras porque ganaban "más dinero en Italia", además de tener "muchos problemas de lesiones que nos han llevado a jugar con el equipo filial, juveniles y cadetes, y que gracias a ellas hemos podido competir". "Hemos tenido un periodo en el que yo también tuve que coger las riendas de entrenador del primer equipo, para luego traer de entrenador a Salva Chía, en el que hemos confiado todos", apuntó un Pablo García que comentó también que en este tramo final de temporada firmaron "a seis fichajes nacionales y a las que les doy las gracias por sumarse al proyecto, porque realmente se han portado muy bien". "Todo esto nos lleva a una conclusión, que no hemos tenido una plantilla acorde a la necesidad", sentenció el dirigente.

El máximo mandatario de la entidad deportivista argumentó también que "este año se ha dado la circunstancia de que había cuatro descensos, por lo que de los catorce equipos, sólo quedaban diez para hacer la reestructuración de la categoría, y no hemos pasado ese corte... El descenso matemático se ha producido frente al Torcal, en el que además de la dificultad del partido se nos suma la baja de última hora de dos jugadoras enfermas con covid que no pueden asistir".

Por todo ello, Pablo García destacó que fueron "muchísimos los obstáculos que han concurrido para llegar a esta situación tan compleja". "Ahora nos tendremos que reunir los miembros de la junta directiva para determinar qué se va hacer. Evidentemente, yo considero que tenemos que seguir, y creo que me apoyarán para seguir trabajando por el fútbol sala femenino como llevamos haciendo desde 1984, con más ganas e intentar estar en lo más alto de la clasificación para el año que viene jugar el play off y regresar a Segunda División", apuntó el presidente.

La temporada 2022-23 aún no ha finalizado en el Grupo 3 de Segunda División, por lo que Pablo García afirma que tratarán "de ganar los seis puntos que quedan en juego contra Martos y Torreblanca B para intentar estar más arriba y, en caso de que existan equipos que por sus circunstancias no quieran afrontar la Segunda División la próxima temporada, nos podrían llamar...". "Evidentemente hay equipos que se merecen estar ahí porque vendrán de lograr un ascenso desde su categoría a Segunda Nacional, pero si nosotros quedamos lo más arriba posible y hay alguna vacante, la Federación puede llamarte...", comentó el presidente.

Aunque de cara al futuro, Pablo García tiene claro que "el verano se plantea en el sentido de confeccionar una plantilla, que pueda asumir la nueva categoría con garantías de estar arriba, o al menos ésa es mi opinión, a no ser que la opinión de la junta directiva sea otra, o se debatirá si quedarnos únicamente con el equipo de Provincial y las bases... Por ahora no lo sé, pero mi intención es continuar y formar un equipo muy competitivo para jugar el play off de ascenso la próxima temporada".