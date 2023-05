Xavi Túa es la séptima baja confirmada del Ángel Ximénez

El Ángel Ximénez sigue dando pasos en firme en la confección de su plantilla para la próxima temporada y la última baja anunciada por la entidad de Puente Genil es la de Xavi Túa. Era un secreto a voces, pero ya es oficial que el extremo izquierdo se despide del club pontanense después de cinco temporadas de éxitos en la Liga Asobal.

Túa cerrará así una segunda etapa en el Ángel Ximénez, fraguada desde 2018, en una entidad en la que ya había militado en edad juvenil, llegando a debutar en la Liga Asobal a las órdenes de Fernando Barbeito. Desde entonces, el extremo ha jugado más de 100 partidos en la máxima categoría, con 237 goles anotados y varios reconocimientos individuales conseguidos.

"Llegó el día que nunca imaginé que llegaría. Llevo meses con la decisión tomada y aún me sigue costando darme cuenta de que esta bonita historia pone un punto y seguido, porque para mí no será un punto y aparte. Es una etapa en la que he estado cinco años de mi vida y posiblemente sean los cinco años más felices de mi vida, en los que he vivido momentos espectaculares, en los que he sentido que es el club de toda mi vida y para mí esto de irme de un sitio en el que te quieren tanto, te sientes tan especial y te sientes tan importante, no es para nada fácil", reconoció el jugador.

"Para mí ha sido un verdadero placer estar aquí estos cinco años. Me voy de mi casa, pero me voy para volver", añadió Túa.

La salida del extremo izquierdo supone la séptima baja confirmada por el Ángel Ximénez de cara a la temporada 2023-2024. Antes que Xavi Túa, el club ya anunció que no seguirán David Estepa, Javi García, Javi Muñoz, Henrik Nordlander, Andrei Buzle y Chen Pomeranz.