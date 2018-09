Superación sobre la bici

Alfonso Cabello, que nació sin antebrazo izquierdo, ha hecho historia este fin de semana con su medalla de bronce en la prueba del kilómetro contrarreloj del Campeonato de España absoluto de ciclismo en pista, dando muestras de su capacidad de superación al medirse a los mejores rodadores de la disciplina sin discapacidad.

El velódromo Luig Puig de Valencia fue testigo del talento del deportista rambleño, un ciclista cuya historia deportiva no conoce límites y es un ejemplo perfecto de superación y sacrificio.

Después de una carrera de éxito en la categoría MC5 del kilómetro contrarreloj paralímpico, "el salto a la competición absoluta era una evolución natural" para Cabello. En 2017 ya pudo competir en el Campeonato de España, pero una lesión le privó de un sueño que por fin ha visto cumplido este año en Valencia.

El ciclista cordobés llegó a la cita con menos entrenamiento del que hubiera querido debido a una fisura en un codo que sufrió tras una caída y que le hizo estar parado tres semanas. Aún así, su determinación y entrega le valieron para registrar el tercer mejor tiempo de la competición (1:06.307), por detrás del oro de Pepe Moreno (1:03.716) y la plata de Alejandro Martínez (1:04.071), ambos deportistas sin discapacidad.

Cabello tenía claro antes de empezar la competición que lo importante en la pista serían "los tiempos que marcase y, en este caso, las circunstancias de cada uno son secundarias".

"Tanto cuando entreno como cuando compito no conozco otra actitud que la de vaciarme y lograr el máximo rendimiento posible que puedo alcanzar en ese momento. Este pequeño escalón de superación lo dedico a la gente que me ha apoyado", confiesa Cabello, que no se conforma y ya piensa en el Mundial 2019.

Esta medalla de bronce de Alfonso Cabello agranda un palmarés en el que se incluyen un oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, dos medallas (bronce en individual y por equipos) en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y cuatro títulos de campeón del mundo (2014, 2015, 2016 y 2018) en la prueba del kilómetro, así como la actual plusmarca mundial paralímpica (1:01.683).

Alfonso Cabello se une en este selecto grupo de deportistas paralímpicos que han logrado medallas en campeonatos absolutos a la halterófila extremeña Loida Zabala, que en 2016 ganó la Copa de Europa en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre en la categoría de 52 kilos.