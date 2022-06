El Salerm presenta la campaña de abonos 22-23 y se fija en el 'play off' como su gran objetivo

La historia la escribes tú. Ese es el lema que ha escogido el Salerm Cosmetics Puente Genil para dar forma a su campaña de abonos para la próxima temporada 2022-23, un curso en el que el objetivo del equipo no es otro que disputar el play off de ascenso a Segunda RFEF. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la entidad, Francis Cabeza, en el transcurso de un acto en el que ha estado acompañado por el entrenador, Juanmi Puentenueva, y por el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, y que ha tenido como escenario un abarrotado salón de plenos del Ayuntamiento, con presencia también de los dos capitanes, Edu Chía y Salva Vegas, del resto del cuerpo técnico y directiva, y de integrantes de la Marea Roja.

En su intervención, Francis Cabeza explicó que el reto que tiene el club es continuar recuperando masa social "tal y como se ha visto durante los últimos meses de competición", y señaló que el proyecto deportivo de la entidad tiene que ir de la mano de las instituciones, junto al apoyo de los patrocinadores y de los aficionados.

"Ojalá podamos llegar a los 1.000 abonados", dijo el mandatario del Salerm, quien se mostró ilusionado ante la posibilidad de que el próximo ejercicio sea el que permita al club dar un paso al frente en cuanto a objetivos deportivos. La campaña de abonados como tal arrancará el próximo 14 de junio, teniendo los actuales un mes para conservar sus localidades antes de liberar esos asientos. Los abonos se podrán adquirir en las taquillas del Estadio Manuel Polinario los martes, miércoles y jueves, de 19:00 a 21:00, manteniéndose los precios de la campaña pasada (80 euros el abono general y 60 euros el de jubilado y juvenil). El carné dará derecho a presenciar los partidos de todos los equipos del club.

Cabeza apostilló que "actualmente se están dando las condiciones perfectas para ver un gran Puente Genil en poco tiempo", y mostró su plena confianza en la labor de Juanmi Puentenueva y Antonio Serrato en el banquillo. "Otros años he sido más prudente, pero este año ya digo de inicio que nuestro objetivo es jugar el play off", declaró el mandatario quien dio a conocer la lista de jugadores que, además de Edu Chía y Salva Vegas, continuarán la próxima temporada, como son los casos de Javi Romero, Mario Sánchez, Cubero, Pedro Morillo, José Antonio Franco, Joaquín y Yona –que jugará su última temporada acabando su carrera deportiva en Puente Genil-. Además, tienen contrato en vigor Brian Triviño, Amin, Alberto Ramos, Popi y Adri Tellado.

Asimismo, en la parcela técnica se incorporan al club el astigitano José Ramón Martín Vargas, en calidad de preparador físico; y el herrereño Mateo Sebastianes, como entrenador de porteros. Sobre las bajas, el presidente mostró su tristeza por no contar ni con Núñez ni con Ezequiel Lamarca para la próxima campaña, y tampoco quiso desvelar las intenciones del Salerm sobre fichajes.

Preguntado por un posible interés sobre el ex capitán del Ciudad de Lucena, Mario Ruiz, Cabeza dijo que se trata de un jugador que se ha desvinculado de su anterior club y que se encuentra en el mercado, mientras que sobre Joao fue categórico a la hora de afirmar que "el Puente Genil, ni ha presentado oferta por él, ni lo ha tocado, y ni tan siquiera lo ha llamado".

Por su parte, el entrenador, Juanmi Puentenueva declaró que se está trabajando para crear "el mejor de los equipos posible", y afirmó sentirse contento "porque está habiendo ofrecimiento de jugadores para venir aquí, lo que significa que nos estamos convirtiendo en un club importante y apetecible". "La autoexigencia es la base del rendimiento y creo que nuestra responsabilidad es hacer bueno el proceso", precisó Puentenueva, quien también transmitió el apoyo y la fuerza de todo el club a la presidenta de honor, Joaquina Aguilar, presente en el acto pese al reciente fallecimiento de su hermano Antonio.

Por último, también se preguntó al concejal de Deportes, José Antonio Gómez, por el proyecto de construcción del nuevo campo de fútbol en la parcela aledaña a la piscina cubierta. Gómez dijo que dicho proyecto ya está finalizado, estando presupuestado en unos 400.000 euros, que incluyen la iluminación y un graderío con dos o tres filas para que los espectadores presencien los encuentros.

La idea es que este recinto deportivo pueda ser utilizado a modo de campo de entrenamiento, para la organización de torneos de verano, y también contará con un pequeño edificio anexo. "Es difícil poner fecha al inicio de las obras, porque a nivel municipal hay muchas cuestiones que tienen que salir adelante, pero tanto el proyecto como los recursos están ahí", puntualizó el concejal, quien también felicitó al Salerm por la trayectoria que ha tenido hasta el momento, por el trabajo que viene realizando en la promoción del fútbol, "y esperemos que pueda seguir luchando por cotas más altas representando tan bien como hasta ahora a Puente Genil por Andalucía y por el resto de España".

En lo deportivo, el Salerm iniciará la pretemporada el 25 de julio, teniendo como primer compromiso importante la disputa de la Copa RFAF los días 21 y 28 de agosto.