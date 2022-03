El Salerm Puente Genil se exhibe para tumbar con justicia al Recreativo (3-1)

El Salerm Puente Genil firmó uno de sus mejores partidos de la temporada para tumbar al Recreativo de Huelva en su primera visita al Estadio Manuel Polinario. Un encuentro histórico en el que los rojinegros no solo fueron capaces de desactivar a los líderes de la categoría, sino que, además fueron, muy superiores a ellos en todas las facetas del juego, con una defensa sólida, un centro del campo muy consistente y solidario durante todo el partido, y una delantera letal, en la que volvió a sobresalir el acierto goleador de Brian Triviño.

Cierto es que los onubenses jugaron más de tres cuartas partes del choque con un jugador menos por la expulsión de Peter, pero en ningún momento el Recre se sintió cómodo sobre el césped ni tampoco pudo ni supo contrarrestar el buen hacer de un adversario mejor y con más argumentos para lograr el triunfo.

El partido arrancó con un Decano que quería tener el esférico para llegar con peligro al marco de Javi Romero. Víctor Barroso, con un libre directo a la barrera, y Rubén Jurado, en una acción individual en la que no pudo definir ante el cancerbero local, tuvieron buenas ocasiones, pero el Salerm Puente Genil respondió golpeando primero antes del cuarto de hora.

Los pontanenses trenzaron en corto en el centro del campo y metieron un pase a la espalda de la defensa, apareciendo allí la figura de Brian Triviño para superar con claridad a Rubén Gálvez en su salida con una vaselina que significó el 1-0. El tanto espoleó a los de Puente Genil, que poco después estuvieron cerca del segundo, tras rematar de cabeza Salva Vegas un servicio de Yona, en una jugada invalidada por fuera de juego.

El tanto hizo mucho daño al Recre, sobre todo a nivel anímico, y es que el equipo de Alberto Gallego no acertaba a superar las líneas de presión del cuadro local, ni tampoco era capaz de buscar profundidad en el terreno de su rival. El demérito de los onubenses fue mérito de los de Puentenueva, muy concentrados en la lectura de partido y atentos en todo momento a no perder ni el sitio atrás, recuperando balones que daban lugar a transiciones peligrosas sobre la zaga blanquiazul.

Antes de la media hora, Brian Triviño pidió penalti por un derribo dentro del área que Ortiz Alcalá no quiso señalar, y poco después, de nuevo el delantero valenciano estuvo cerca del gol, tras un remate dentro del área que Rubén Gálvez sacó como pudo. Sin embargo, la acción que acabó por desmoronar al Recreativo llegó un par de minutos después, tras ver la roja directa Peter al producirse de manera violenta con un rival, algo que el colegiado no vio, pero sí su asistente, quien no vaciló a la hora de que el trencilla tomara la decisión de dejar a los visitantes con diez.

La inferioridad fue un nuevo golpe a la línea de flotación del equipo visitante y un nuevo estímulo a un Salerm que buscaba con ganas el segundo, especialmente tras una fenomenal galopada de Carlos Cuenca por la banda izquierda, cayendo derribado en área sin que el colegiado quisiera complicarse la vida. Un zurdazo de José Antonio Franco, un remate de chilena de Cuenca y un gran cabezazo de Triviño que repelió como pudo Gálvez fue el bagaje de los rojinegros antes del descanso, frente a un conjunto recreativista que únicamente inquietó con un disparo con el exterior de Arjona fuera de los tres palos.

El 1-0 era indicador del buen trabajo de los de Puentenueva, pero quedaba mucho partido. Gallego movió su banquillo buscando refrescar su ataque, pero los de la Campiña Sur seguían sin darle opciones al Recre, controlando el esférico, desplegando las armas de la primera mitad, y, sobre todo, aprovechando los espacios que los visitantes dejaban atrás, algo que los pontanenses explotaron como si de un filón se tratase.

Joaquín, que firmó su mejor partido en Puente Genil, y Brian Triviño pusieron a prueba a Gálvez, pero en el minuto 52, un gran pase en profundidad del rambleño para la internada de Carlos Cuenca permitió al gaditano adentrarse en el área y batir por bajo al cancerbero onubense para situar un concluyente 2-0. El gol ya marcó una diferencia importante en el desarrollo del partido y dejó al Recre a merced de un Salerm Puente Genil que, en algunas fases, se gustaba tocando para deleite de una afición entregada.

Pese a todo, la calidad de los jugadores visitantes era un factor muy a tener en cuenta. Así, Juanito, en una acción aislada, se sacó un zapatazo que se estrelló en el larguero, y minutos después puso un centro al área con remate de Manu Galán, que también corrió la misma suerte, siendo repelido por el larguero.

La suerte también estaba con los locales, que dominaban y se sentían ganadores viendo como avanzaban los minutos con tranquilidad y sin agobios gracias a un marcador que les sonreía. Los onubenses trataban de meter pólvora arriba, pero de nuevo, con espacios, los rojinegros fueron letales. A falta de trece minutos para la conclusión, otra vez Joaquín filtró un pase a la espalda de la defensa y nuevamente Brian Triviño armó un remate cruzado con la derecha que supuso el 3-0, la puntilla para resistencia recreativista.

Únicamente al final, los visitantes generaron más peligro, y así, en el tiempo añadido, Juan Delgado, ex del Salerm, aprovechaba uno de los pocos despistes de la defensa rojinegra para batir a Javi Romero, meta que acto seguido despejaba de puños un peligroso remate de Enric Martínez que de haber entrado hubiese metido el miedo en el cuerpo a la afición local.

Al final, 3-1, victoria justa e histórica para los rojinegros en un partido para recordar, donde el Salerm Puente Genil mostró su mejor versión de la temporada, esa que todavía le permite soñar matemáticamente con una remota clasificación para los puestos de play-off de ascenso a Segunda RFEF.