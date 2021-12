El Salerm Puente Genil vence y convence ante el Rota (3-0)

El Salerm Puente Genil sumó un convincente triunfo en casa ante el Rota en un duelo que estuvo igualado durante la primera mitad. Fue en la segunda cuando los rojinegros, con el marcador a favor y con espacios, no dieron opciones a los gaditanos, mostrándose muy superiores y coleccionando numerosas oportunidades para perforar la portería visitante. De hecho, el 3-0 se quedó cortó, ya que el cancerbero roteño realizó grandes intervenciones que evitaron la goleada.

De salida, Puentenueva optó por las rotaciones dando entrada en el once titular a muchos de los jugadores no habituales. Sin embargo, ello no alteró ni la disposición táctica ni el rendimiento del equipo, que siguió mostrándose muy sólido en la parcela defensiva y en el centro del campo. Pese a ello, el primero en probar fortuna de cara a puerta fue el visitante Zequi, con un disparo que obligó a Javi Romero a despejar a córner.

El Salerm quiso replicar y dio un paso al frente con el voluntarioso Chenkam, que esta vez no estuvo acertado de cara a portería. Antes del cuarto de hora, el camerunés disfrutó de dos claras ocasiones, una en un remate dentro del área ante el portero, y otra con un disparo raso cruzado que también obligó a lucirse a Manu López. El Rota también lo intentó antes de la media hora con un potente lanzamiento lejano de Cortijo desbaratado por la gran parada de Javi Romero. Pero más allá de eso, los continuos parones provocados por la necesidad de atender a jugadores gaditanos tendidos sobre el césped, acabaron cortando el ritmo y exasperando a la grada.

Todo presagiaba que se llegaría al descanso con el 0-0 inicial, pero en el minuto 42, los de Puente Genil aprovecharon un balón dividido en tres cuartos de cancha para montar una rápida contra. Ekedo, imperial durante todo el partido, asistió a la izquierda al joven Gianluca Lorenzoni, quien en el vértice del área, encaró a su par y se perfiló con la derecha para chutar raso a la cepa del poste inaugurando así el marcador.El gol dio mucha tranquilidad al equipo pontanés, que encaró con más confianza el arranque de la segunda parte, y ello pese a la apuesta ofensiva de un Rota dispuesto a adelantar líneas a la búsqueda del empate.

El signo del encuentro pudo cambiar en el minuto 53 de haber decretado el colegiado penalti en una entrada de Cubero sobre Ricky, algo que Caro Márquez no apreció pese a las protestas de los roteños. Ante tal escenario, Puentenueva movió ficha y decidió renovar a su trío atacante con la entrada en el terreno de juego de Amin, Carlos Cuenca y el debutante Brian Triviño, un movimiento táctico que acabó por resolver el partido, ya que los de Puente Genil supieron aprovechar perfectamente los huecos de un cuadro gaditano que ya no volvió a dar más señales de vida ante la portería de Javi Romero.

El segundo gol era cuestión de tiempo. Carlos Cuenca y Amín lo tuvieron cerca, pero el tanto llegó a balón parado. Alberto Ramos sacó un córner al segundo palo, Triviño empaló el esférico y el bote hacia el área pequeña lo desvió el defensor Cubero para cabecear al fondo de la red. El 2-0 dejaba sentenciado el encuentro, para tranquilidad de una afición rojinegra que vio como en el último cuarto de hora, Brian Triviño transformaba un penalti cometido sobre él mismo para cerrar la cuenta y estrenarse como goleador con su nuevo equipo.

Al final, 3-0 concluyente para un Salerm, que sigue al alza desde la llegada del nuevo técnico, y que hace de esta forma bueno el empate cosechado en Lucena, antes de jugar el próximo domingo en Lebrija ante el Antoniano.