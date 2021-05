El Salerm Puente Genil golea al Xerez CD (4-1) y ya espera al Pozoblanco

El Salerm Puente Genil goleó con merecimiento al Xerez CD, en el choque que puso el punto y final a la liguilla de ascenso, un duelo en el que los pontanenses necesitaban ganar y esperar la derrota del Ceuta para ser quintos y medirse en los cuartos de finald el play off para la Segunda RFEF de la próxima semana al Pozoblanco en el Estadio Manuel Polinario. Los rojinegros cuajaron un enorme partido desde el principio hasta el final, aunque fue tras el descanso, con la irrupción en el terreno de juego de un estelar Félix Chenkam, cuando el equipo puso el encuentro a su favor, echando por tierra las aspiraciones de los xerecistas, cuyos más de 200 aficionados asistieron atónitos en la grada al vendaval de juego del equipo pontanés, que los dejó sin el ascenso por la vía directa.

El choque arrancó sin dominador claro, aunque los locales pronto mostraron que su intención era someter a su rival, tratando de ganar la partida en el centro del campo y buscar transiciones rápidas con las que llegar ante la portería jerezana. A los cinco minutos, Ezequiel Lamarca disfrutó de una buena ocasión con un remate dentro del área que se marchó arriba, aunque poco después fue Carlos Calvo el que aprovechó un pase atrás de Núñez para encarar a Cristian que desvió su definición.

Sin embargo, los rojinegros dieron nuevamente la réplica y Salva Vegas tuvo en sus botas el primero con toque sutil dentro del área que Salvi desvió a saque de esquina, un córner en el que nuevamente Lamarca, con un testarazo desviado, pudo anotar. Tras el primer cuarto de hora, fue el Xerez el que se animó algo más en su faceta ofensiva. Carlos Calvo y Juanito dispusieron de ocasiones, aunque fue de nuevo el Salerm el que antes de la media hora redobló su empuje ante la portería jerezana. Verdú se interpuso en un remate a bocajarro de Ezequiel Lamarca, antes de que Canty cayera dentro del área, un derribo que el colegiado omitió.

No obstante, la polémica llegó en el minuto 28, cuando el trencilla anuló un tanto a los locales, en una jugada donde Salvi erró en su despeje enviando el balón hacia su propia portería. La jugada dejó dudas, primero por saber si el esférico había superado la línea de gol, y segundo, por la propia acción en sí, ya que los jugadores del Salerm reclamaron que no habían tocado al guardameta en su despeje. Fuese como fuere, el caso es que el Xerez CD quiso pasar página y pudo marcar en la siguiente jugada, con un remate de cabeza de Chuma, que Cristian tocó in extremis, antes de que la zaga local repeliera el zapatazo de Juanca con todo a favor para encontrar la red. Un par de internadas de Gato por la derecha y un gol anulado a Lucas Correa, por fuera de juego, fue el resto del bagaje de ambos equipos antes del descanso.

Sin embargo, en la segunda parte todo cambió. Diego Caro sustituyó a los tres jugadores que tenían tarjeta (Manolo Cano, Canty y Yimi) y los tres que entraron (Edu Chía, Yona y, sobre todo, Félix Chenkam) revolucionaron el partido. El camerunés enganchó la primera que tuvo franca, tras recibir un pase en profundidad de Lamarca, y plantarse ante Salvi, al que batió con suficiencia enviando el balón al ángulo largo, imposible para el portero. El 1-0 modificó el planteamiento de Esteban Vigo, el Salerm se creció y el Xerez, lejos de lo que pudiera pensarse, bajó los brazos por completo. El equipo pontanés repetía una y otra vez jugadas de tiralíneas que destrozaban la defensa visitante, generando un enorme peligro.

Salvi, bajo palos evitó el tanto de Lamarca tras una gran jugada trenzada entre Salva Vegas y Gato, pero el 2-0 nació en una acción por la banda contraria. El delantero cordobés se adentró en el área, se zafó de dos defensas y chutó con todo a favor, repeliendo el disparo Correa con la mano. El árbitro concedió el penalti y Lamarca transformó situando un 2-0 que ya se antojaba difícil de remontar para los jerezanos. El partido iba tomando el cariz de festín para un Salerm que cada vez se gustaba más para regocijo de su afición.

Chenkam firma su triplete

Así, en el minuto 73, una nueva internada de Gato por la derecha la resolvió Chenkam con una espectacular y acrobática volea para situar el tercero, y aunque Rares acortó distancias poco después, el equipo rojinegro sentenció en el minuto 84 con otro gran contraataque culminado por Chenkam para lograr su triplete y el 4-1 a la postre definitivo.

Al final, satisfacción por el deber cumplido de un cuadro pontanés en el que incluso tuvo minutos con buenos destellos el canterano Alvarito Trenas, y decepción entre la parroquia jerezana, que tendrá que esperar a los play off para intentar el ascenso y que recibirá en las semifinales, al ganador del Salerm-Pozoblanco del próximo fin de semana.