El Salerm Puente Genil se queda sin premio ante el Xerez CD (3-1)

El Salerm Puente Genil dio la talla ante un Xerez Deportivo que se quedó con los tres puntos gracias a dos goles en la recta final del partido. Con este revés, los pontanos cierran la clasificación del subgrupo C del Grupo X de Tercera División, mientras que el cuadro jerezano se coloca segundo por delante del Ciudad de Lucena.

Tras quedarse sin triunfo ante el Ceuta (1-1), Diego Caro agitó su once inicial e hizo hasta 6 cambios respecto a los que jugaron de inicio frente al cuadro ceutí. Los primeros quince minutos fueron de máxima igualdad y de respeto, con un lanzamiento desde la esquina de Carlos Calvo que despejó la zaga pontana sin problemas, un remate de Canty desde la frontal que se marchó fuera, una falta escorada que Carlos Calvo mandó a las manos del portero y una caída de Pato dentro del área que el árbitro tuvo claro que no fue acción punible.

Con dos equipos con buen trato de balón e intensos, el crono avanzaba y el intercambio de ocasiones continuaba. En el minuto 17, Ezequiel Lamarca, siempre listo para rematar, no cazó por muy poco un buen centro lateral de Carmona. Luego, Pato puso un gran centro que fue rematado por Chuma en posición antirreglamentaria y Salvi salvó los muebles a los 21 minutos al frenar una buena contra de Lamarca.Eran los mejores instantes del encuentro. Y el Xerez CD los aprovechó para abrir la lata y adelantarse en el marcador con un golazo. Juanca se sacó de la chistera un pase medido al hueco para que Pato definiese de forma espectacular. El gol animó a los de Esteban Vigo, que buscaban el 2-0 y no lo lograron porque Álvaro García lo impidió. Pato tiró a muñeco con todo a favor (27') y Juanca mandó fuera por poco el rechace.

Pero fue el Salerm Puente Genil el equipo que mejor supo sacar tajada a una acción a balón parado. Una falta en la frontal del área la mandó a la escuadra Christian López a falta de cuatro minutos para llegar al descanso. 1-1 y vuelta a empezar. La diana de los de Diego Caro dejaba totalmente abierto un encuentro que el Xerez CD comenzó dominando y que se le complicó en los minutos peligrosos, esos instantes en los que cualquier acción hace daño.Con los mismos protagonistas arrancó un segundo tiempo en el que al conjunto jerezano no le quedaba otra que reponerse y volver a desnivelar la balanza. Los pontanenses regresaron al verde con la lección aprendida. Sin renunciar al toque, las pérdidas de tiempo comenzaron a ser continuas y en cada saque de puerta arañaban al crono más que segundos.

Al Xerez CD le costaba generar peligro ante un rival bien plantado y la primera acción clara le llegó a los 55 minutos. Un saque de esquina muy bien botado por Ramón Verdú lo cabeceó Juanca por encima del larguero. Y en el 62', Chuma se hizo un lío con el balón y no pudo aprovechar un buen centro desde la derecha de Palacios y en el 63' un centro de Gonzalo lo despejó un defensa y casi acabó dentro de su propia portería.

Y en el 66', una falta botada por Ramón Verdú con efecto casi acaba dentro de la portería de Álvaro García ante la desesperación de la grada y de Chuma y Lucas Correa, listos para rematar de cabeza. Esteban Vigo movió banquillo y sacó del campo a Carlos Calvo para refrescar la banda y dar entrada a un Palacios que reactivó a los azulinos.

A base de insistir, en el minuto 70, un córner botado por Ramón Verdú lo sacó en la misma línea un defensa con la mano y el árbitro, después de mucho pensárselo pese a lo clara que la acción terminó decretando la pena máxima. Al zurdo xerecista, que fue el encargado de tirar el penalti, no le tembló el pulso y batió a Álvaro García por el centro y arriba. La Juventud era una fiesta y la guinda al pastel la puso Orihuela, que acababa de saltar al terreno de juego. El centrocampista hizo el tercero tras un pase filtrado de Juanito. Aún, Chuma estuvo a punto de hacer el cuarto, pero no acertó. Hubiera sido demasiado daño para un Salerm Puente Genil que no mereció tanto castigo ante el Xerez CD.