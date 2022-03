El Salerm Puente Genil cae con el Utrera y se complica el futuro (1-2)

El Salerm Puente Genil no pudo dar continuidad a su buena racha de resultados en el Estadio Manuel Polinario y cayó ante el Utrera (1-2), diciendo prácticamente adiós a sus lejanas opciones de meterse en puestos de play off de ascenso. La derrota dejó un regusto amargo, ya que los rojinegros no sólo tutearon a uno de los mejores equipos de la liga, sino que estuvieron por delante durante muchos minutos.

Solo en el tramo final cedieron con un afortunado gol visitante, ya que una falta ejecutada por Sergio Ortiz, a falta de once minutos para la conclusión, tocó en un defensor para despistar a Cristian Agredano y hacer imposible su estirada. El choque también estuvo marcado por la polémica, ya que los de Puente Genil reclamaron varias posibles penaltis, sobre todo uno sobre Brian Triviño cuando el encuentro marchaba 1-1, que pudo haber decidido la suerte del encuentro.

De salida, el partido, condicionado por el fuerte viento que azotaba el feudo pontanés, resultó entretenido. El Utrera inició el choque teniendo la posesión y queriendo dominar a su rival ante un Salerm replegado que tenía que recurrir a los balones en largo para disputar el balón. Los sevillanos dieron un aviso a los diez minutos con un centro de Álex del Río al que no llegó Rubén Cruz en boca de gol, pero, a raíz de ahí, los locales se fueron asentando con el paso de los minutos y pasaron de dominados a dominadores.

Culpa de ello fue su mejor disposición para sortear la presión alta de sus adversarios, y al trabajo asociativo de jugadores como Joaquín, Yona y Salva Vegas, dispuestos tanto a construir el juego como a replegar con rapidez, aunque sin duda alguna, uno de los más destacados fue el malagueño Amin, incansable a la hora de percutir por banda y muy generoso en el esfuerzo ayudando a sus compañeros en la presión para no dar ningún balón por perdido.

Tras algún que otro acercamiento aislado, la primera ocasión clara de peligro para los de Puente Genil llegó en el minuto 25 tras una internada de Salva vegas, que vio cómo su progresión dentro del área era obstaculizada por un defensa para enviar el balón a córner. Álex del Río dio la réplica con un libre directo ligeramente desviado por encima del larguero y poco después el lateral Mario Sánchez se convertía en protagonista, primero con un centro medido desde la derecha al que no llegó Brian Triviño, y después con una volea con el exterior que no encontró el destino deseado entre los tres palos.

El Salerm Puente Genil se iba creciendo y empequeñeciendo al Utrera y así, en el minuto 38 encontró su premio, en una gran jugada por la banda izquierda. Amin salió por velocidad, se apoyó en Salva Vegas, quien en la posición de extremo filtró de nuevo para el malagueño, quien dentro del área la puso al centro donde apareció Brian Triviño en la posición de nueve para anticiparse a su par y batir a Ayala. Los de Puente Genil pudieron ampliar la renta antes del descanso, reclamando una mano de un defensor que Sevillano Marín no apreció punible, y después con un remate de cabeza del propio Amin que sacó un defensa prácticamente bajo palos.

De la ventaja a la remontada

El 1-0 daba tranquilidad, pero el Utrera no había dicho su última palabra. Además, tras el descanso, el viento comenzó a arreciar en sentido favorable al ataque del equipo de Rubio, y eso dio más peligro si cabe a los acercamientos visitantes, especialmente en jugadas a balón parado. Rubén Cruz tuvo la primera ocasión clara para el Utrera con testarazo desviado, y Amin estuvo cerca del segundo, que salvó Ayala con una gran intervención. El partido se iba rompiendo, cada vez con más espacios, donde el Utrera llevaba la iniciativa buscando el empate.

Por su parte, el Salerm Puente Genil salía con mucho peligro a la contra en aras del segundo tanto favorable. Antes de la hora de partido, Cristian desbarató con su salida un peligroso acercamiento de Sergio Ortiz, pero los utreranos no fallaron en su siguiente oportunidad clara ante el marco pontanés. Un cambio de orientación del juego y un fantástico control de Ranchero, dejaron el camino expedito para que el centro de este lo empujara a la red Rubén Cruz poniendo las tablas en el marcador.

Quedaban 25 minutos y el encuentro se puso más interesante y bonito si cabe. Los visitantes estuvieron cerca del segundo tras otra gran jugada nacida de las botas de Ranchero, quien apuró hasta la línea de fondo para ceder a Ortiz, quien la mandó arriba, pero todo pudo cambiar si el árbitro hubiese pitado penalti tras un clamoroso derribo a Brian Triviño, quien metió el cuerpo perfectamente ante el defensor, y se perfiló con ventaja, siendo placado, en una jugada que el trencilla obvió ante las quejas de la afición local.

El 1-1 parecía justo para lo visto hasta ese momento, pero en el minuto 79 una rigurosa falta para los visitantes decantó el encuentro. Sergio Ortiz probó fortuna desde lejos y el balón, tras tocar en la barrera, se envenenó para acabar en el fondo de la red. El Salerm, herido en su orgullo, intentó la heroica en los últimos instantes ante un Utrera dispuesto a que corriera el crono y no se jugara a nada. Ya en la prolongación, Joaquín tuvo el empate con soberbio disparo lejano que salvó Ayala. No hubo tiempo para más. El Utrera se aseguró el play off y el Salerm Puente Genil, prácticamente se despidió del mismo.