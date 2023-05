Salerm Puente Genil - Córdoba B: En busca del billete final

En busca del billete final. Solo puede quedar uno. El Salerm Puente Genil y el Córdoba B arrancan la eliminatoria final autonómica del play off antes de pelear uno de los dos en la última batalla por dar el salto de categoría a Segunda RFEF. Los pontanos quieren aprovechar este domingo el factor campo para dar primero ante el filial blanquiverde (Manuel Polinario, 19:30).

El Salerm Puente Genil llega a esta cita crecido tras deshacerse del Gerena en la anterior eliminatoria. Los hispalenses, terceros en la fase regular en el Grupo X de Tercera RFEF, claudicaron ante un rival que necesitaba ganar el pasado domingo en el Leonardo Ramos tras el 2-2 con el que acabó el duelo en el Manuel Polinario. Los de Juanmi Puentenueva, que tenían que vencer el partido sí o sí -en caso de empate pasaba el mejor clasificado y era el cuadro hispalense-, hicieron un duelo muy completo y se adelantaron pronto con un gol de Alan Araiza.

Con la ventaja en el marcador, los pontanenses tiraron de oficio ante un Gerena que buscó el gol de la igualdad. También pudo llegar la sentencia, pero al final tuvieron que sufrir hasta el final para sellar un pase que desató la euforia entre los seguidores pontanos que acompañaron a su equipo.

Enfrente estará ahora un Córdoba B que acabó segundo en la fase regular y que tiene el pase en caso de empate al término de los 180 minutos de los dos encuentros, a los que se añadirá media hora de prórroga. Un tiempo extra que ya disputó el filial cordobesista el pasado domingo ante el Ciudad de Lucena y que a su término logró el billete para este ronda.

Los blanquiverdes, que ganaron en Lucena por 0-1, sufrieron de lo lindo ante los celestes en El Arcángel. Incluso hubo ocho minutos que los de Rafael Carrillo Falete estuvieron por delante en la eliminatoria, pero el gol de Dorado supuso que los de Diego Caro consiguiesen al final su pase a la siguiente ronda de un play off en el que los detalles son claves.

Ahora el Salerm Puente Genil busca dar primero ante un Córdoba B que solo perdió dos partidos en la fase regular y el del pasado domingo ante el Ciudad de Lucena. Solo el Espeleño y el Conil fueron capaces de frenar fuera de casa a los blanquiverdes, que buscan un buen resultado para resolver la eliminatoria en El Arcángel el próximo domingo 21 de mayo (12:00).

Sin bajas en el Salerm, Juanmi Puentenueva busca con el calor de la afición pontana un triunfo vital para ir con ventaja al choque de vuelta. Por su parte, el Córdoba B, a la espera de que pueda ir algún jugador para completar la convocatoria del primer equipo en su duelo ante el San Fernando, tampoco tiene ausencias para este duelo en el Polinario.

Los precedentes acompañan al Córdoba B, aunque el momento ahora es diferente. Los blanquiverdes empataron en el Manuel Polinario en el choque de la primera vuelta de la fase regular (0-0) y sacaron adelante en la última jornada liguera el derbi en El Arcángel ante los de Juanmi Puentenueva (2-0), que ya estaban pensando en el play off y no tenían nada en juego. Todo lo contrario que un filial que buscaba meter presión a un Antoniano que no falló y logró el ascenso directo tras vencer en Coria.

Con el arbitraje del gaditano Palomares Gutiérrez, el Salerm Puente Genil y el Córdoba B buscan el pase a la fase nacional. Ahí uno de los dos equipos cordobeses, tras un sorteo previo, se cruzarán con otro conjunto de otro de los grupos de Tercera RFEF. A ida y vuelta se jugarán ya la última carta para estar en Segunda RFEF, pero antes toca decidir quién va a la batalla final.