El Salerm Puente Genil remonta al Ciudad de Lucena en el derbi comarcal (2-1)

El Salerm Puente Genil se llevó el derbi comarcal ante el Ciudad de Lucena en un partido muy intenso y de alto voltaje que tuvo dos partes diferenciadas, una primera en la que los celestes fueron superiores, adelantándose en el marcador y gozando de claras oportunidades ante el marco local para sentenciar el choque; y una segunda, donde los rojinegros mejoraron en la faceta ofensiva, se vinieron arriba a raíz del tanto del empate, y superaron a sus rivales merced a su mayor efectividad materializando sus ocasiones de gol, un aspecto decisivo para la suerte del encuentro que acabó decantando la balanza.

De salida, los primeros minutos del partido estuvieron marcados por el respeto y las precauciones entre los dos equipos. Sin darse concesiones defensivas, el encuentro se manejaba en un entramado táctico donde el Ciudad tenía más posesión frente a un voluntarioso Salerm que, bastante incomodado por su adversario, no acababa de encontrarse con su mejor versión sobre el césped. Los lucentinos dieron su primer aviso con un centro desde la banda derecha de Marcos Pérez al que Nacho no pudo dar dirección, pero con esa jugada enseñaron sus cartas, y especialmente su peligro, en las incorporaciones al ataque del centrocampista astigitano desde segunda línea para sorprender a la zaga pontanesa.

Ante la acumulación de efectivos en el centro del campo, ambos equipos buscaban con insistencia meter balones en largo, con profundidad, para superar las líneas de presión, pero la acción que cambió el partido llegó en un despiste local. La defensa del Salerm no pudo despejar un balón aéreo, Mario Ruiz se adueñó del esférico en tres cuartos de cancha, asistió a la derecha para Nacho, y éste, con un remate colocado desde la frontal, sorteó la oposición de Javi Romero para lograr el 0-1.

El gol supuso un golpe importante a la línea de flotación de los de Puentenueva, que no tuvieron argumentos para responder. El tanto dio confianza a un Ciudad muy sólido en sus líneas, que seguía desactivando la creación de Salva Vegas y Joaquín, referencias ofensivas del equipo local, buscando también las incorporaciones por las bandas de Marcos Pérez y Zequi, y muy especialmente, las de Nacho, muy suelto entre líneas. En una de ellas, a siete minutos para el descanso, llegó una de las jugadas que pudo marcar la suerte del partido. Zequi filtró un pase a Nacho y este, ante la salida de Javi Romero, entregó el balón a Iván Henares, a quien, con la portería vacía enfrente, el bote del balón le jugó una mala pasada para mandar a las nubes el que pudo ser el 0-2, resultado que también pudo poner Zequi poco después de haber acertado con un remate ante la portería del Salerm.

El 0-1 del intermedio hacía justicia a lo visto sobre el césped, e incluso se quedaba corto, sobre todo porque los de Puente Genil no habían tirado al marco de Javi Cuenca en los primeros 45 minutos y su imagen distaba mucho de la ofrecida en los recientes duelos ante Recre y Utrera. Tras el descanso, Juanmi Puentenueva dio entrada a Yona y a Franco, ganando más consistencia en el centro del campo y profundidad por la banda izquierda. Sin embargo, fue nuevamente el Ciudad el que pudo ampliar su ventaja si Miguel Espinar hubiese tenido más puntería con un remate cruzado que se paseó con suspense por las inmediaciones del marco de Javi Romero. Pero la inercia del partido cambió radicalmente a partir de la mayor entrada en juego de jugadores como Amin y Carlos Cuenca. Tras una fase de intercambio de remates a portería, donde Zequi y Salva Vegas pusieron a prueba a los dos guardametas, el Salerm encontró el gol a la hora de partido. Joaquín botó un saque de esquina al segundo palo y allí, Carlos Cuenca se elevó más que nadie para cabecear el 1-1, un tanto que espoleó por completo a los rojinegros y afectó anímicamente a los celestes.

El Salerm se vio capaz de ganar el partido y dio un paso al frente para meter a su rival en su campo. Salva Vegas lo intentó con un zurdazo en semifallo sin la dirección deseada, pero el Ciudad, en un acercamiento aislado, también pudo haberse adelantado tras una falta lateral botada por Mario y posterior remate envenado de Marcos Pérez que acabó tocando en el poste. El derbi estaba bonito. El gol del triunfo podía llegar en cualquier momento, pero era el Salerm Puente Genil el que más exponía. Carlos Cuenca estuvo cerca del 2-1 en una jugada anulada por fuera de juego, después Franco estrelló el balón en el larguero tras tocar el esférico en un defensor, y poco después, fue un jugador del Ciudad el que evitaba el tanto tras remate a placer de Joaquín dentro del área. Se mascaba el gol de la victoria para los pontanenses y este llegó en el minuto 76, tras una gran jugada por la banda derecha entre Amin y Salva Vegas, en la que el primero se adentró en el área metiendo el pase de la muerte hacia la posición de Carlos Cuenca, quien libre de marca, empujó al fondo de la red.

El 2-1 desató el júbilo en el Manuel Polinario y calentó más si cabe el partido por lo que había en juego, especialmente para el cuadro visitante. El Ciudad de Lucena quería reaccionar, pero no encontraba el camino frente a un Salerm bien posicionado que ahora ya jugaba con el marcador favorable y el reloj. No obstante, la expulsión de Salva Vegas, tras un manotazo a Armengol, dejó a los de Puentenueva en inferioridad y eso animó a los lucentinos en aras del empate. Así, con seis minutos por jugar en el tiempo añadido, Carlos García tuvo en sus botas la igualada, pero Javi Romero hizo la parada de la tarde para evitar el 2-2. Poco después, de nuevo un libre directo desde la frontal fue repelido por la barrera rojinegra, si bien ya no hubo tiempo para más, sólo un rifirrafe de última hora que provocó la expulsión de Mario y Núñez para cerrar un derbi donde el Salerm hizo valer su mayor determinación, entrega y pegada ante un Ciudad de Lucena que perdonó mucho, en exceso, y lo acabó pagando en forma de derrota que le complica el play off de ascenso.