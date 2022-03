El Salerm Puente Genil empata en Ceuta (0-0) y dice adiós a sus opciones de 'play off'

El Salerm Puente Genil no pasó del empate sin goles en su visita al Ceuta B y enterró las pocas opciones que le restaban para aspirar todavía a meterse a última hora en las eliminatorias por el ascenso a Segunda RFEF. Los de Juanmi Puentenueva terminarán la temporada de manera plácida, con la sensación de que el nefasto inicio de campeonato ha terminado por sepultar sus opciones de buscar cotas mayores, pues desde que el club decidió destituir a Keko Rosano y apostar por Puentenueva, el equipo experimentó un crecimiento exponencial.

En Ceuta, sin embargo, el conjunto rojinegro no estuvo acertado de cara a la portería rival. El filial caballa se plantó bien de inicio y no permitió al Salerm Puente Genil apoderarse de la pelota y hacer su juego habitual. Pese a llevar la iniciativa en la posesión, los pontanenses no gozaron de ocasiones excesivamente claras en una primera parte de poco fútbol, con ambos equipos emplazándose para el tramo decisivo del encuentro.

Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, la tónica de ritmo bajo y poca presencia en las áreas no cambió demasiad. Puentenueva trató de animar a su equipo con los cambios, pero apenas consiguió cambiarla la cara al partido. Al Salerm solo le valía ganar para seguir soñando con esa quinta plaza, pero la falta de claridad en los metros finales en una mala tarde ofensiva impidió que el conjunto de Puente Genil sacara algo positivo de su visita al Alfonso Murube.

Ahora, al Salerm Puente Genil le queda por delante un tranquilo final de temporada, que el club debe aprovechar para poner ya las miras en el curso siguiente, en el que los rojinegros intentarán de nuevo recuperar su protagonismo de temporadas anteriores en el Grupo X de Tercera RFEF.