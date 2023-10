El Pozoblanco denuncia su malestar y preocupación por las decisiones arbitrales sufridas

El Pozoblanco ha dicho basta. La entidad vallesana denuncia su malestar y preocupación por las decisiones arbitrales que están sufriendo en este arranque de temporada en el Grupo X de Tercera Federación. Los vallesanos, con solo un triunfo en cuatro citas ya disputadas, emitió un comunicado este lunes para expresar "su descontento" tras quedarse este pasado domingo con nueve jugadores en el inicio del partido de este pasado domingo ante el Ciudad de Lucena, que se llevó los tres puntos del Municipal pozoalbense (0-2).

"Después de lo acontecido en el partido frente al Ciudad de Lucena, la entidad decide expresar públicamente su descontento porque, una vez más, se ha visto afectada por razones ajenas al propio juego del equipo. En dicho partido, se han producido dos expulsiones por tarjeta roja antes de los 12 minutos de la primera mitad", expone el Pozoblanco en su escrito.

También detalla que Fran Gómez, que fue el primer expulsado, acabó "en el hospital con una fractura costal". Por otro lado, en la segunda roja, mostrada a Ángel García, "el jugador, antes de incorporarse al terreno de juego, recibe el visto bueno del árbitro por un golpe en la parte trasera de la cabeza, cuando de haber impactado, las imágenes demuestran que sería en la parte frontal además de venir precedida de un agarrón a un jugador de nuestro equipo".

Junto a las expulsiones sufridas por Fran Gómez y Ángel García, el colegiado del comité onubense Espina Domínguez amonestó por protestar a Valentín, Iván Vela, Abraham y Molina, amarillas ocasionadas "por la impotencia que sienten nuestros jugadores ante decisiones injustas y que tiraban por tierra el trabajo de la semana".

"El club siempre ha sido y será absolutamente respetuoso con el colectivo arbitral, pero no podemos compartir muchas de las decisiones en relación a las tarjetas recibidas por nuestros jugadores a lo largo de esta temporada", expone el Pozoblanco en su comunicado tras los hechos ocurridos este pasado domingo en el Municipal vallesano.

"Con este comunicado no pretendemos sacar ventaja ni queremos recibir trato de favor, pero tampoco vernos perjudicados de forma tan grotesca en tantas ocasiones así como dar voz a una afición que no merece vivir lo vivido en el día de hoy y partido anteriores", esgrime el club vallesano en su escrito. Además, añade que confían en que "el comité correspondiente valore las acciones y actué en favor de la justicia deportiva que no tuvimos".

A expensas de lo que dicte el comité, el Pozoblanco, que también vio como en la primera cita liguera fue expulsado Hugo al borde del descanso por una rigurosa doble amarilla, prepara ya durante esta semana el compromiso de la quinta jornada en el Grupo X de Tercera RFEF ante un Gerena que se muestra muy fiable en su estadio.