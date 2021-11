El Pozoblanco da la cara ante el líder Recreativo pero se queda sin premio (3-2)

El Pozoblanco peleó y puso en apuros al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. Sin embargo, el líder demostró que sus seis victorias consecutivas no son casualidad y, por medio de la efectividad ofensiva, sobrepasó a un cuadro vallesano que sigue en descenso con solo diez puntos a pesar de que en tierras onubenses desplegó un gran juego y mereció al menos volver a Los Pedroches con un empate.

El choque comenzó con un cuadro pozoalbense valiente en la presión alta y muy bien posicionado sobre el campo. Eso sí, enfrente se encontraba un equipo invicto hasta ahora en la temporada y su calidad en los últimos metros de ataque se hacía notar. A los cinco minutos, Peter ya puso a prueba a un Sillero protagonista con grandes acciones durante todo el encuentro. Los de Antonio Jesús Cobos, que fueron ganando orden y buen trato de balón, hacían daño por las bandas, aunque era insuficiente como para poner a prueba al meta rival, Rubén Gálvez.

Eso sí, el Pozoblanco pasaría a ser dominador del juego con el trascurso de los minutos, aunque el Decano fue quien dispuso de las mejores ocasiones. Sillero se estiró a las mil maravillas para evitar el trallazo lejano de Víctor Barroso en el que estaba siendo el peor momento de los locales. Sin embargo, pese a que los vallesanos parecían mejor posicionados sobre el verde, Juanjo Mateo dio el primer golpe sobre la mesa al choque batiendo a Sillero tras regatearlo en el uno contra uno. A los cuatro minutos, de nuevo Juanjo Mateo pondría el 2-0, esta vez de cabeza a centro lateral de Pata. El Colombino estallaba de alegría, pero los de Antonio Jesús Cobos dejaron claro que nada estaba decidido cuando Carlos Moreno recortó distancias con un tremendo derechazo lejano al borde del descanso.

Carlos Moreno se volvió a animar al arranque de la segunda mitad, esta vez sin tanta suerte. El guion del encuentro fue similar al del primer tramo, aunque las ocasiones llegarían esta vez para ambos conjuntos. Sin tanto protagonismo para el juego, eran las ocasiones de gol las que marcaban quién dominaba el duelo. Ale Limón se encontró con una jugada en la que el palo evitó su gol. Luego, a Pablo Gallardo le anularon un gol por fuera de juego. Con los de Alberto Gallego más incidentes en ataque, la sorpresa visitante llegó en el 66'. Diego Gámiz deslumbró con un regate al más puro estilo de Redondo en Old Trafford y sirvió desde línea de fondo un pase de la muerta a Fran Gómez, que el pozoalbense no falló.

Tablas y las espadas por todo lo alto. Aunque entre la igualdad la rompió la calidad, y para eso estaba el máximo goleador recreativista, Juan Delgado, que superó a Ángel Lara con un sombrerito y definió a la perfección ante el meta cordobés. De nuevo por delante en el marcador, los locales no estaba cómodos pese a la ventaja. El Pozoblanco apretaba, no tenía nada que perder en casa del líder. Con el baile de sustituciones en los banquillos, los del Valle de Los Pedroches no lograban encontrar portería pese a tener la posesión a su favor.

Una falta ejecutada por Gámiz que rozó el palo fue la mejor oportunidad de los visitantes en el tramo final. Mucha presión para marcar, pero poca efectividad. Incluso el decano pudo cerrar el partido antes del tiempo de descuento si el palo no hubiese evitado el hat trick de Juanjo Mateo. Pero el fútbol es así y, aunque el Pozoblanco no dio la sensación de ser un equipo que pelea por salir del descenso, los de Cobos se volvieron a Córdoba como los decimoquintos del Grupo X de Tercera RFEF.