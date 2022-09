El derbi entre el Pozoblanco y el Córdoba B, punto de interés de la tercera jornada en Tercera RFEF

La tercera jornada de Liga en el Grupo X de Tercera RFEF tiene su foco de atención este fin de semana en el Municipal de Pozoblanco, donde el cuadro vallesano, en su tercer derbi consecutivo, busca el tres de tres en este arranque de competición frente a un Córdoba B que busca estrenar su casillero de triunfos tras comenzar con dos empates seguidos.

Más allá del derbi en Pozoblanco, el Salerm Puente Genil tiene un duro reto frente a un Gerena que lo ha ganado todo hasta la fecha. Por su parte, el Atlético Espeleño, que sigue a cero, visita al Coria, mientras que la jornada la cierra el Ciudad de Lucena, que recibe en su feudo al Xerez CD en un duelo de alto voltaje con dos equipos que aún no han vencido ningún envite.

Los primeros equipos que se ponen en liza este sábado son el Pozoblanco y el Córdoba B (Municipal, 12:00). Los vallesanos marchan en la cima de la tabla junto al Gerena tras conquistar los seis puntos que se llevan disputados. Tras vencer al Atlético Espeleño (2-1) y al Salerm Puente Genil (1-2), los de Antonio Jesús Cobos tienen un nuevo reto frente al segundo conjunto cordobesista en su tercer derbi consecutivo.

Con el ánimo de sumar el primer triunfo llega el filial blanquiverde al complicado Municipal vallesano, donde se escaparon pocos puntos el curso pasado. Los cordobesistas, tras empatar con el Ciudad de Lucena y el Xerez CD, quieren darse su primera alegría completa. Para ello, Diego Caro cuenta con toda la plantilla a su disposición, una vez que ya se ha recuperado de sus molestias Fer Romero. No obstante, el técnico villarrense estará atento a la convocatoria del primer equipo por si viajan Manolillo o el recién renovado Christian Delgado.

En la jornada del sábado también juega su envite el Salerm Puente Genil frente al Gerena (José Juan Romero, 18:00). Los pontanos, con la vista puesta en el duelo del miércoles de Copa RFEF ante el San Roque de Lepe, quieren olvidar el revés en el Manuel Polinario ante el Pozoblanco y conquistar su segundo duelo a domicilio en un feudo muy complicado. Juanmi Puentenueva mantiene las bajas de Juanfran y Amin. Alan Araiza y Álvaro Pérez son duda.

Para cerrar el sábado, el Atlético Espeleño visita al Coria (Guadalquivir, 12:00). Los de Juan Carlos Quero, que no han ganado nada hasta la fecha, no se fían del cuadro coriano. A pesar de plantar cara al Pozoblanco y al Gerena, el equipo de Espiel está pagando con creces ser un recién ascendido a este duro Grupo X de Tercera RFEF. Para variar el rumbo y sumar los primeros puntos, el técnico malagueño, que tiene las bajas de Edu y Tena y las dudas de Figueroa y Antolín, quiere que sus jugadores den un paso hacia adelante en las dos áreas, la defensiva y la ofensiva.

Mucho en juego en el Ciudad de Lucena-Xerez CD

Por último, para finalizar esta tercera jornada, el domingo jugará el Ciudad de Lucena frente al Xerez CD (Ciudad de Lucena, 19:00). Los celestes, con el objetivo ambicioso de ser campeones de este grupo, solo suman un punto de seis posibles. Tras empatar en casa con el Córdoba B, los aracelitanos sucumbieron ante el Rota en el primer duelo fuera de su feudo. Ahora se cruzan con un Xerez CD que aspira a estar en la pelea por todo, pero que también sigue sin ganar. En un duelo de alto voltaje, Dimas Carrasco, que recupera a Dani Espejo tras cumplir su sanción, mantiene fuera al lesionado Manu Miquel y sigue a la espera de alguna incorporación más para aumentar los efectivos de su plantilla.