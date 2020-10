El partido del Pozoblanco ante el Castilleja queda aplazado por los positivos de covid-19

El estreno oficial del Pozoblanco en la presente temporada tendrá que esperar. La Real Federación Andaluza de Fútbol ha confirmado el aplazamiento del choque los vallesanos debían disputar este domingo en su feudo ante el Castilleja, debido a los dos casos de coronavirus detectados en el equipo de Los Pedroches.

Después de confirmar que dos de sus futbolistas habían contraído la enfermedad, el Pozoblanco activó el protocolo pertinente y suspendió su actividad deportiva, a la vez que repitió los test de detección del covid-19 a toda su plantilla, con pleno de resultados negativos.

Pese a la buena noticia de que el virus no ha afectado a más miembros del equipo, los futbolistas aún guardan aislamiento en sus domicilios y no podrán ejercitarse hasta la próxima semana. Por ello, la RFAF ha decidido que el choque no se disputará este domingo, y queda pendiente de una nueva fecha.

Este contratiempo provocará que el Pozoblanco no se estrene en liga hasta la primera semana de noviembre. Y es que a este aplazamiento se suma que el equipo que entrena Javi Moreno descansa en la segunda jornada del campeonato, por lo que no será hasta la tercera cuando pueda por fin estrenarse, si no surgen nuevos contratiempos.

Ese primer partido para el conjunto vallesano, fijado en principio para el domingo 1 de noviembre, enfrentará a los pozoalbenses con el Coria.