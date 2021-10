El Pozoalbense se queda sin premio gordo ante el Granadilla Tenerife B (1-1)

Sin premio. El Pozoalbense no pasó del empate ante el Granadilla Tenerife B y sigue sin ganar tras la disputa de seis jornadas en el Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. Las vallesanas, que se adelantaron por medio de Natalia Montilla, se quedaron sin victoria tras el gol insular en la recta final del pleito. Con esta nueva igualada, las de Ariel Montenegro suman cuatro puntos y se mantienen en la zona baja de la clasificación.

Tras empatar a domicilio ante el Juan Grande, el Pozoalbense, con cambio en la portería por la entrada de Lorena por Fátima, buscó su primer triunfo en Liga, una victoria que se le está resistiendo al equipo de Ariel Montenegro. Eso sí, el técnico argentino sigue acoplando a un conjunto renovado durante este verano, ya que sólo siguen cuatro jugadores del curso pasado.

En la primera mitad, el partido estuvo insulso y no hubo grandes ocasiones de gol. Muchas imprecisiones entre los dos equipos. Sólo una falta botada por Natalia Montilla que no acertó a rematar bien Andrea Ríos o las cabalgadas sin premio de Nora de Torres, fueron las oportunidades más reseñables de las locales, que tuvieron que frenar también en algún momento el juego del equipo insular. Sin embargo, las tinerfeñas no crearon excesivos peligros a Lorena.

Tras el paso por los vestuarios, el Pozoalbense pudo adelantarse por medio de un disparo de Judith que se fue fuera tras tocar en el larguero. Acto seguido, Nora de Torres metió un preciso centro que no encontró rematadora. Por su parte, el Granadilla Tenerife B pudo hacer mucho daño a la contra. En una de ellas, Ana González tuvo el 0-1, pero apareció Victoria para sacar el peligro.

El control local hizo que llegase el premio deseado. Natalia Montilla puso el 1-0 para el cuadro de Ariel Montenegro. Tocaba aguantar para intentar apuntarse el triunfo. Sin embargo, en una jugada entre Berta y Marta, ésta última batió a Lorena y puso las tablas en el marcador en la recta final del partido. Con la igualada, las canarias fueron a por más, pero el marcador ya no se movió. El Pozoalbense suma su tercer empate consecutivo en casa y sigue sin despegarse de la zona baja de la tabla.