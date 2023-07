Pleno español en la ronda final de la 'qualy' del Open de Pozoblanco

Siete serán finalmente los españoles que competirán en el cuadro final del Open Ciudad de Pozoblanco Covap, Memorial Fabián Dorado, después de que el mallorquín Pedro Vives y el navarro Iñaki Montes de la Torre solventaran contra pronóstico sus respectivos compromisos en este torneo ATP Challenger 75, que se celebra hasta el 23 de julio en las pistas del Polideportivo Municipal de la localidad cordobesa de Pozoblanco. Ambos se unieron al extremeño Alberto Barroso, que salió vencedor del duelo español de esta ronda final de la fase de clasificación.

Ellos tres se unen a los Fernando Verdasco, Pablo Llamas, Adrián Menéndez y Alejandro Moro, que había accedido directamente al cuadro final y que comenzarán su participación en el torneo cordobés en la jornada de este mismo martes.

Pedro Vives, que había accedido a última hora a la qualy gracias a un wild card y que ya pasó la ronda anterior sin apenas poder entrenar, se sobrepuso al fuerte calor que hacía en el primer turno de partidos para superar al ruso Evgeny Karlovskiy, al que derrotó por 6-3 y 6-2 en apenas una hora de juego. El tenista balear dominó desde el primer juego y, pese a una mínima reacción de su rival, siempre tuvo el control del encuentro.

Menos problemas parecía tener incluso Iñaki de la Torre ante el Fajing Sun, aunque al final tuvo que sufrir en el segundo set antes de imponerse por 6-0 y 6-3. El tenista navarro dominaba claramente por 6-0 y break arriba en el segundo cuando el tenista asiático reaccionó para alargar el encuentro hasta la hora y 42 minutos.

El pacense Alberto Barroso completó la presencia española tras remontar un marcador adverso ante el madrileño Miguel Damas, al que derrotó por 4-6, 6-1 y 6-3. Con ello, accede por primera vez al cuadro final de un torneo auspiciado por la ATP.

En el resto de encuentros destacó la remontada de los dos primeros cabezas de serie, el zimbabuense Benjamin Lock y el canadiense Filip Peliwo ante el alemán Mats Rosenkranz y el norteamericano Dali Blanch, respectivamente. El israelí Daniel Cukierman completó el cupo de clasificados.

Homenaje a Adrián Menéndez

El tenista marbellí Adrián Menéndez dirá adiós a casi veinte años de carrera en el Open Ciudad de Pozoblanco, un torneo que ganó en 2007 y que le catapultó en su carrera profesional. Pero antes de que eso ocurra, se despidió en un emotivo acto rodeado de los suyos y del público pozoalbense, que tantas veces le ha apoyado en los muchos años que ha venido al Valle de los Pedroches.

El malagueño se acordó en su despedida de cada una de las personas que les han apoyado, desde la primera que le ayudó a llegar arriba hasta el que apostó por él cuando peor estaba. Y, por supuesto, de su familia, que le ha estado arropando en la pista, como lo ha hecho a lo largo de estos años.

La Federación Andaluza de Tenis y el Club Tenis Pozoblanco quisieron también recordar este momento con la entrega de sendos obsequios, que premian una carrera entregada al tenis en Andalucía.

Adrián Menéndez se marcha después de haber liderado el tenis andaluz durante casi dos décadas, de haber jugador 17 finales de torneos auspiciados por la ATP y de haber sumado otros tres títulos, aparte del logrado en Pozoblanco.

No obstante, aún no dirá adiós. Este martes debuta en primera ronda del que será su último torneo ante el turco Cem Ilkel, octavo cabeza de serie, y no descarta dar la sorpresa.