Paco Bustos: "Hay que ir partido a partido, aunque suene muy 'Cholo'"

"Ilusionado y con ganas". Así está Paco Bustos antes de arrancar su cuarto curso al mando del Ángel Ximénez. El técnico cordobés analiza para el Día las claves de la temporada 22-23, donde "el primer objetivo es la salvación". Para ello, la base es ir "partido a partido".

–¿Qué balance hace de pretemporada?

–Estoy muy contento por el rendimiento, el trabajo y la entrega de los jugadores, que han dado un nivel altísimo. Me ha sorprendido la compenetración que se ha ido generando a nivel personal y deportivo. Las pretemporadas son pretemporadas y ya empieza lo bueno y decisivo que es la Liga.

–Décimo año del Ángel Ximénez en Liga Asobal, ¿un año especial e ilusionante?

–Sí. Es un décimo año, es especial por la cifra, es mi cuarto en el equipo como primer entrenador y hay mucha ilusión. Se suma eso, el décimo, pero siendo conscientes de que eso no nos da puntos ni nos da más presupuesto. Solo nos hace tener más ilusión y nos da fuerzas para trabajar por nuestra afición y nuestro equipo.

–Tiene una base del equipo del año pasado y además se han hecho siete fichajes. ¿Cómo ve la plantilla de esta temporada?

–Nos gustaría mantener un bloque más amplio, pero somos lo que somos. Los jugadores se van y otros decidimos nosotros que no sigan. Hay siete jugadores nuevos y eso complica mucho. Ha sido una pretemporada muy corta de cinco semanas. pero estoy muy contento con ellos. Sin embargo, hasta que el equipo alcance su nivel le falta todavía.

–Los fichajes le dan más recursos, ¿está contento con lo que le ha llegado?

–Estoy muy contento porque se han integrado muy pronto los siete que estaban con los siete que venían, pero no me gusta comparar con el año anterior. Es un equipo diferente, que se trabaja al máximo y que no sabemos cuál es su techo.

–¿Hasta dónde quiere llegar el Ángel Ximénez este curso?

–Desde el punto de vista mío personal, tenemos que llegar al primer partido contra Cangas y lucharlo. Luego, contra Torrelavega y lucharlo. Y así hasta el final. El primer objetivo es la salvación, esperemos que lo antes posible, y luego soñar. Hay que ir partido a partido, aunque suene muy Cholo (Simeone).

–Liga Asobal y un claro favorito, el Barcelona.

–Sí, eso está claro. El año pasado, con una forma diferente de ver el balonmano Carlos Ortega con respecto a Xavi, ganó la Liga, la Copa y la Champions. Tenemos claro que los demás quedamos para luchar del segundo para abajo. Creo que será una liga muy igualada.

–¿Cómo ve al resto de equipos de la Liga Asobal?

–Va a ser una liga muy complicada. Hay mucha igualdad. Hay equipos que llegaron el año pasado a Asobal y este año han subido el presupuesto como Torrelavega, que ya nos pasa de presupuesto. Equipos como el Benidorm que el año pasado se metieron en Europa y antes estaban por abajo. Creo que al final se iguala mucho por abajo y por en medio y espero y deseo que sea una liga como el año pasado, que ganabas dos partidos y estabas arriba y perdías uno y parecía que ibas para abajo. La primera vuelta pone a cada en su sitio y se va viendo lo que va a pasar.

–El Alcalde Miguel Salas debe ser una baza para lograr el objetivo.

–Sí. Siempre he comentado que para nosotros el apoyo de la afición es importantísimo. El año pasado hubo momentos muy bonitos, pero también muy complicados y siempre estuvieron con nosotros y nos apoyaron. Agradecer a todo el mundo que viene el apoyo que nos dan y desear que se anime más gente para que el Alcalde Miguel Salas esté lleno.

–¿Hay que dar también otro paso más fuera de casa?

–El año pasado no se hizo un mal año fuera de casa, se sacaron puntos importantes, pero es muy difícil puntuar fuera de casa. Y gracias a Dios, ya con público se pone mayor dificultad. En casi todos los partidos estuvimos metidos en liza y pudimos puntuar, salvo en algunos que fueron malos como Bidasoa o Anaita. Este equipo quiero que se caracterice por luchar cada minuto, cada partido e intentar sacar puntos donde sea.

–¿Qué le parece que la Liga Asobal sea ya profesional?

–Es una incógnita que tengo personal. Todo el mundo me dice que es bueno y yo creo que es bueno, pero ahora mismo estamos empezando a andar y no hay ningún cambio que se pueda apreciar. Creo que se va a apreciar a partir del año que viene, pero hay muchas incógnitas para ver qué va a pasar. Creo que será bueno, pero hay que esperar para ver cómo evoluciona esto.

–Muchos años para que se profesionalice la Liga Asobal.

–Es curioso porque la Liga Asobal tuvo un nivel hace años, antes de las crisis que hemos tenido, muy grande y no se consiguió y ahora con un trabajo y una liga humilde a nivel europeo se ha conseguido, pero creo que va a ir más lento de lo que quisiéramos.

–¿Era el momento de hacerlo? Hay que intentar que la Liga Asobal vuelva a ser lo que fue.

–Lo veo difícil. Viví esa liga de que los jugadores no querían salir a Europa. Ahora el objetivo de los jugadores jóvenes cuando fichan es hacer buenos años para salir a Francia o Alemania porque económicamente les compensa muchos más que aquí. El objetivo de la liga profesional es mejorar las condiciones laborables de todo el mundo y que los clubes ganen también económicamente y que eso repercuta en el balonmano a nivel nacional, a nivel televisivo, a nivel prensa y que esto suba, que nos parezcamos más a la liga francesa o alemana. Es un camino largo, espero vivirlo en primera persona, pero se ha conseguido ahora y hay que mirar que va a ser bueno seguro.

–Es importante que Puente Genil siga en la élite.

–A veces lo pienso y comento que tiene un mérito muy grande el tener un pueblo ahí diez años. Es el equipo Asobal de Andalucía que más lleva en la máxima categoría, con un presupuesto tan modesto y estando en Andalucía con las dificultades que desempeña eso. Tenemos apoyos, pero te puedo asegurar que menores a otros sitios. Y seguir sacando el equipo, con el apoyo de la afición, de los patrocinadores e instituciones, tiene un mérito grande y da un poco de miedo de que la gente se acostumbre de que esto sea fácil y no lo es.

–¿Cómo está Paco Bustos?

–Muy ilusionado. Ya es la cuarta temporada en Puente Genil, en Asobal, quién me lo iba a decir... Terminas cansado el 30 de mayo, pero coges fuerza en vacaciones y estoy con ganas de demostrar que este equipo tiene cosas, que puede sacar esto adelante.

–¿Con muchas ganas de seguir más años en Puente Genil?

–Sí. Ahora termino contrato, pero yo seguiré siempre y cuando el club quiera. Estoy muy a gusto, es Córdoba, mi ciudad, pero el deporte es como es y puede pasar cualquier cosa. Hay que vivir el presente, disfrutarlo y lo que sea ya llegará.

–Sobre todo viendo cómo está el balonmano en Córdoba.

–Es difícil. El balonmano está llevado por amantes de esto porque rico no se hace nadie. Palma sigue luchando; Adesal sigue luchando; Cajasur ha hecho en Primera un equipo competitivo y puede estar para subir con toda la base que tienen; La Salle ha vuelto a subir a Primera; Pozoblanco sigue después de muchos años ahí luchando para volver a ser lo que fue... Al final, hay momentos buenos y otros no tan buenos, pero el balonmano en Córdoba siempre está ahí y siempre tiene buena salud.

–¿Qué mensaje le manda a la afición del Ximénez?

–Le mandaría una petición, y es que estuvieran con nosotros, nos apoyaran y se sientan orgullosos de nosotros. Vamos a dar siempre lo máximo, a veces saldrá y otras no, pero que nos apoyen como estos últimos años porque vamos a darle un buen espectáculo.