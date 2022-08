Noemí Ugochukwu es el primer fichaje del Milar Córdoba BF

El Milar Córdoba BF ha incorporado a su cuarta jugadora a la plantilla de la temporada 22-23 en la Liga Challenge. La entidad que preside Sebastián del Rey ha cerrado la incorporación de la alero gaditana de 1,81 Noemí Ugochukwu, que ha llegado procedente del Unicaja de Liga 2. Anteriormente había renovado a las bases Ana Rodríguez y Carlota Menéndez y a la ala-pívot Marta Martínez.

Cristina Noemí Ugochukwu (San Fernando, 22 de abril del 2004) es una jugadora de 18 años que se inició en el mundo del baloncesto con 9 en las filas del Candray de su localidad natal (2013-2017). Posteriormente se marchó al Picken Claret valenciano (2017-2019), antes de recalar en el Unicaja (2019-2022). Con la entidad malacitana ha jugado en su segundo año de cadete y en los dos de júnior.

Ugochukwu tiene en su palmarés dos segundos puestos con Andalucía en los campeonatos nacionales de selecciones autonómicas, en 2016 en la categoría mini y en 2020 en la cadete. A nivel de clubes, en la temporada 21-22 ocupó el tercer lugar en el Campeonato de España júnior con el Unicaja. En la campaña 21-22 fue la tercera jugadora del Unicaja con más minutos disputados, pese a ser todavía júnior. Sus números fueron de 5,6 puntos, 5,4 rebotes y 6,2 de valoración en 17,7 minutos.

Noemí, además, ha sido una habitual con las selecciones nacionales desde infantiles, pues ha estado en concentraciones o torneos en las categorías sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18. Precisamente disputó hace apenas unas semanas un torneo amistoso con la selección sub 18, previo al Campeonato de Europa que acaba de ganar España sub 18.

Tras sellar su incorporación, Noemí Ugochukwu espera aportar al Milar Córdoba "defensa, rebote y un juego físico". Por otro lado, decidió aceptar la oferta de la entidad cordobesista porque "entre conversaciones con mi familia, amigos y mi agente llegamos a la conclusión de que era la mejor opción para mí". Tras dar el salto a Liga Challenge, la gaditana apunta que es "un nuevo reto, el cual afronto con mucha ilusión, a la vez que es una motivación para seguir trabajando y mejorando".