Navarro y Lozano, el 'deja vu' del boxeo en Córdoba

El boxeo vuelve a estar de moda en Córdoba. Una disciplina que llevaba más de una década dormida pisa fuerte de nuevo gracias a dos apellidos con lustre. Y es que, como si de un deja vu se tratase, la gloria de dos campeones como José Luis Navarro, alias El Cazador, y Rafael Lozano, alias Balita, tratan de revivirla sus hijos, siguiendo de manera fiel la estela marcada por sus progenitores y volviendo a despertar en la ciudad esa ilusión por volver a vibrar con grandes combates.

José Luis Navarro Jr y Rafa Lozano Jr comparten la admiración por su padre y un talento innato para el boxeo que les hace tener una proyección todavía desconocida. Ambos siguen al pie de la letra el ejemplo de su progenitor. Pepe, como conocen sus amigos a El Cazador Jr, está forjando una sólida carrera en el boxeo profesional que le sitúa ya en la proyección de pelear por el Campeonato de España del peso supermedio en los próximos meses. Rafa, por su parte, se encuentra inmerso en la disciplina de la selección española, en la que sobresale como punta de lanza de una generación brillante, y tiene entre ceja y ceja saborear la gloria que su padre conoció por partida doble al colgarse una medalla olímpica.

Como si de un calco de su padre se tratase, el Balín, es un torbellino de energía dentro del ring. Rápido y preciso en el golpeo, los años de trabajo en el equipo nacional olímpico están puliendo una técnica depurada en un chico de 18 años que ya está en boca de todos los aficionados en España. Recientemente, Lozano conquistó la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Joven, convirtiéndose en el primer púgil español en lograr tal hazaña en esta categoría.

A ese título hay que sumar el oro europeo que se colgó en 2021. Su progresión es fulgurante y ya nadie se atreve a poner en tela de juicio a un chico que ha tenido que lidiar con la presión extra que supone el hecho de que su padre sea el seleccionador nacional. Hace poco más de un año, tras volver de Montenegro con la medalla de oro europea colgada en el cuello, hablaba sobre ese asunto en una entrevista con el Día: "Siempre me han dicho que por ser el hijo de mi padre tengo que dar ejemplo. Yo soy como soy en todos lados y mi padre igual. Yo me siento muy orgulloso de llevar su apellido, la gente es verdad que antes me decía eso, pero ahora yo voy sacando mis resultados y no pueden decir nada. Quien se sube al ring soy yo, no mi padre, y cada victoria me la he ganado".

Consolidado ya en los podios continentales y mundiales del peso minimosca, Rafa Lozano mira hacia 2023 con la ilusión de dar el salto a la categoría élite, en la que tratará de pelear por ganarse un sitio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Su ambición no conoce límite, pese a ser todavía muy joven. Y la cita en la capital francesa sería un escenario idílico para revivir la gloria que su padre ya saboreó con la medalla de bronce conseguida en Atlanta 96 y la plata de Sidney 2000.

Navarro, impacto en el campo profesional

Y si Rafa Lozano camina con paso firme en el boxeo amateur manteniendo el sueño de ser olímpico, José Luis Navarro lo hace desde el campo profesional, al que dio el salto en julio de 2021. Desde entonces, su récord ya refleja siete victorias en siete combates en el boxeo rentado, todos ellos ganados por KO.

El Cazador Jr empieza a hacer justicia a la fama de pegador que ya tenía su padre. Y es que José Luis Navarro padre cuajó una imponente trayectoria en el boxeo profesional, alcanzando títulos como el Nacional, el europeo o el mundial en habla hispana en el peso wélter, pero sobre todo era conocido por su voracidad en el ring. De 27 combates que disputó en su trayectoria, ganó 25 por la vía del KO. Incluso en sus dos únicas derrotas no se llegó a la distancia pactada.

El Cazador Jr, de mayor talla que su padre, ha irrumpido con fuerza en el peso supermedio. Sus siete victorias por la vía rápida, y la impresión que causó en Alemania al derrotar al campeón teutón a domicilio, le han situado ya a las puertas de disputar el campeonato de España, cinturón que aspira a poder conseguir en Córdoba en los próximos meses, con Vista Alegre como escenario soñado. El pasado mes de octubre, en su primer combate como local, el público cordobés pudo comprobar en el gimnasio que regenta su padre la tremenda pegada que tiene José Luis Navarro júnior. Un púgil que, a sus 22 años, progresa de manera notoria combate a combate y que está llamado a grandes retos.

Muchos años después de vibrar con los éxitos de José Luis Navarro y Rafael Lozano, el boxeo en Córdoba vive otro momento creciente de la mano de una segunda generación que sueña con igualar los logros de la primera y que cuenta con potencial de sobra para conseguirlo.