El Milar Córdoba BF vuelve a saborear la victoria ante el Ibaizabal (61-64)

El coronavirus no se interpuso esta vez en la andadura del Milar Córdoba BF por la Liga Femenina 2. Las de Antonio Quintero no quisieron desaprovechar la ocasión de volver a competir y no defraudaron en su duelo ante el Ibaizabal vasco. Pese a que el rival mantuvo el ritmo de las cordobesas llegando con opciones hasta el último cuarto, las visitantes supieron mantener bien los tiempos para firmar una victoria importante que, por el momento, las mantiene en la zona media de la tabla con la vista puesta en meter presión a los puestos altos.

Tras dos semanas sin competir en las que tuvieron que aplazar sus duelos ante el Maristas Coruña en tierras gallegas y frente a Unicaja en el colegio Cervantes, por fin volvían a jugar las cordobesas. De ahí que desde el primer minuto mostraran mucha intensidad ante un conjunto vasco que llegaba como antepenúltimo. La ocasión para llevarse la victoria era idónea.

El primer parcial cayó de lado de un Milar Córdoba muy serio y demoledor en ataque (15-21). El choque mantuvo el mismo esquema y acabó yendo al descanso con otro segundo tiempo favorable para las de Antonio Quintero (14-17). Sin embargo, el Ibaizabal no quería regalar fácil la victoria, y en el tercer tiempo puso una marcha más con una amplia diferencia de 17-9.

El despiste del Milar Córdoba supuso que ambos equipos protagonizaran un final de partido de infarto. El marcador reflejaba un 46-47 que las cordobesas supieron manejar demostrando el poderío de los dos primeros tiempos para acabar venciendo con un ajustado marcador con tres puntos de diferencia (61-64). La pívot Zsófia Licskai fue la máxima anotadora del partido con 15 puntos que sirven a las de Antonio Quintero para afrontar este domingo su duelo aplazado ante el Maristas Coruña (Colegio Maristas, 19:15) con la mayor de las motivaciones.