La Media Maratón de Córdoba se aplaza al primer semestre de 2022

No habrá Media Maratón de Córdoba en 2021. La gran cita del atletismo popular en la ciudad se ha aplazado hasta el primer semestre del próximo año, pese a la evolución de la pandemia del coronavirus con el alto ritmo de vacunación. La organización ha tomado la decisión de retrasar la prueba para que se pueda llevar a cabo con un cupo total de 10.000 atletas.

A pesar de que se empieza a ver algo de luz al final del túnel respecto a la pandemia, todavía hay que ir con precaución. Por este motivo, la decisión adoptada por la organización se debe a que no se quiere hacer una prueba con menos corredores ni tampoco es posible hacerla ahora mismo como la última, ya que las aglomeraciones en la zona de la Puerta del Puente, donde acaba tradicionalmente la carrera, hay que seguir evitándolas.

Ante este panorama, no habrá prueba este año en el último fin de semana de noviembre, fecha habitual de la gran fiesta del atletismo en la ciudad. Eso sí, fuentes consultadas por el Día, han indicado que no habría dos citas en 2022 si no que se adelantaría la del próximo año. Esa es la idea que se baraja desde el Instituto Municiapl de Deportes de Córdoba (Imdeco), organismo municipal presidido por Manuel Torrejimeno.

Lo que está claro es que el atletismo popular está de regreso tras comprobarse este pasado domingo con la celebración de la Media Maratón de Puente Genil, donde Antonio Montero y Fátima Ouhaddou se alzaron con el triunfo final en una cita con medidas de restricción. Además, otras citas, como la clásica Media Córdoba-Almodóvar o la Ruta de la Miel de Hornachuelos, ya se han puesto en marcha y han cerrado sus respectivas fechas.

En Córdoba capital, el club Los Califas-Universidad de Córdoba ya ha anunciado en sus redes sociales que el próximo día 2 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de la carrera de la mujer por la igualdad. El Imdeco ya lleva en su plan de subvenciones la línea correspondiente a las carreras populares, que se desarrollan con menos corredores que la Media Maratón, cita que es la gran fiesta del atletismo cordobés.