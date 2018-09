Mario Mola consigue el Mundial por tercera vez consecutiva

El español Mario Mola se coronó ayer campeón del mundo de triatlón por tercera vez consecutiva al finalizar segundo en la competición que cerró la temporada de las Series Mundiales en Gold Coast, Australia.

Mola, de 28 años, llegó a la meta en la segunda posición detrás del francés Vincent Luis tras completar 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros de pedestrismo. Por más que le alcanzaba con finalizar décimo cuarto para alzarse con el título otra vez, Mola no especuló con el resultado y llegó solo detrás de Luis, su compañero de entrenamiento. "Estoy muy feliz", resumió Mola tras arribar a la meta. "Es un gran año que ha terminado muy bien. Es increíble ganar otro título, no me lo podía imaginar", afirmó el triatleta nacido en Palma de Mallorca.

Con su tercer título cosechado, Mola igualó al también español Javier Gómez Noya, que había conseguido esa hazaña entre 2013 y 2015, además de conquistar otros dos trofeos en 2008 y 2010. "Javi ha sido una inspiración para mí y es un gran honor poder igualar su marca de tres campeonatos consecutivos", expresó, por último, Mola, que cosechó su cuarta victoria en lo que va de temporada.