Manu Leal se despide de un Córdoba Futsal en el que deseaba retirarse

Unas semanas después de confirmarse su salida del Córdoba Futsal, el hasta ahora capitán del conjunto blanquiverde, Manu Leal, ha querido despedirse de manera formal del club y los aficionados a través de una carta hecha pública en sus redes sociales. El mayor de los hermanos Leal reconoce el sabor amargo que le deja su marcha de un club en el que soñaba con colgar las zapatillas, aunque priorizó el agradecimiento a todas las personas que le han ayudado en sus siete años en la entidad.

"Me hubiera gustado que este día no llegara nunca, ya que mi sueño y deseo siempre fue retirarme con los colores de mi tierra, colores que tanto amo y amaré, como he expresado durante toda mi carrera. Sería injusto decir que no me lo he ganado en la pista", apuntó Manu Leal.

El ex jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad se acordó de la afición. "Siempre estuvo en todo momento con nosotros, conmigo. Cada día que pasa me demostráis ser de las mejores de España y estoy seguro de que volveremos a disfrutar de nuestro sentimiento cordobesista en la categoría que merece esta ciudad", apuntó en referencia al vínculo entre el Córdoba Futsal y el Córdoba CF, que fue precisamente el que le brindó la oportunidad de defender el escudo del club más representativo de la ciudad.

Manu Leal se mostró también agradecido a su hermano David, con el que compartió trayectoria en el club, a sus padres y a los clubes en los que se formó, el Alminar Esclavas y el Salesianos. El ya es jugador cordobesista quiso remarcar "el orgullo que se siente al haber portado el brazalete de capitán". "Salir al campo sonando el himno es un sentimiento difícil de explicar y cada aplauso que me brindasteis cuando saltaba a la pista es el mayor reconocimiento que me llevo", añadió.

Hasta siempre familia blanquiverde. 🤍💚 pic.twitter.com/LELKMvSsV9 — manuel martinez leal (@manu_leal_10) June 28, 2021

El cordobés deseó la mayor de las suertes a Jesús Rodríguez y Cristian Ramos, cordobeses que siguen en la entidad y que tomarán su relevo en la capitanía, además de hacer extensible ese deseo de fortuna al club, que le ha hecho "tan feliz durante estos siete años". Manu Leal, que seguirá en activo, emplazó a los aficionados a próximas fechas para revelar su nuevo club.