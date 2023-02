La nueva vida de Lourdes Mohedano: de la élite a divulgar los valores del olimpismo

Olímpica en mayúsculas. Así es Lourdes Mohedano. La gimnasta cordobesa, que logró la medalla de plata en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 con la selección española, ha sido llamada a filas de nuevo por el Comité Olímpico Español (COE) para formar parte del proyecto Todos Olímpicos, con el que divulga "los valores del olimpismo y del deporte" por los colegios de España.

Amable y cercana como siempre, Lourdes atiende la llamada de el Día para explicar cómo surge este nuevo proyecto olímpico que tiene entre manos: "Al final del año pasado me lo propusieron y ahora todas las mañanas tengo que dar una conferencia al día y estar trabajando con ello". "Se trata de difundir los valores del Olimpismo y del deporte y contar también todo el transcurso y recorrido de los Juegos Olímpicos desde el inicio", destaca la gimnasta cordobesa.

En esta campaña del COE, Mohedano es una de las deportistas de élite que aporta su experiencia. Junto a ella también están las gimnastas Sandra Aguilar, Carolina Pacual, Elena López, Laura Campos; la jugadora de rugby María Ribera; los tiradores Javier García y Shenaida Mérida; el triatleta Francesc Godoy; los atletas Houssame Benabbou y Alejandro Estévez; la nadadora Laura López; los jugadores de balonmano Óscar Perales y Adriá Ortolá; y la jugadora de hockey Yurema Panadero.

"Empezamos en enero y la acogida que tiene es muy buena", asegura Lourdes Mohedano, que visita día a día los colegios de Madrid porque es "un proyecto que llama mucho la atención tanto del alumnado como del profesorado", ya que todos acaban "muy contentos de que vayamos realizando estas visitas". "La conferencia consta de una clase teórica y de una práctica y se lo pasan muy bien porque conocen más a fondo el deporte de alto nivel, los valores del olimpismo y los valores que transmite el deporte y que se pueden trasladar a la vida", explica la gimnasta cordobesa. Además, indica que "en la clase práctica conocen más a fondo algunos deportes".

También comenta que recibe "preguntas de todo tipo, algunas que sí se han oído más y otras que son de algún año concreto de los Juegos Olímpicos o de por qué no se televisaban antes". Más allá del feedback con los alumnos, Lourdes Mohedano reconoce que difundir los valores olímpicos para ella es "lo mejor": "Es lo que he hecho en mi carrera deportiva".

"Ha sido algo que que he puesto en práctica y que me gusta mucho compartirlo a los jóvenes y los mayores. Se puede aportar en el día a día, no solo en el deporte sino en los estudios, en la carrera o en la formación que quieran obtener", apunta la cordobesa. "Al final es algo que te ayuda y te permite seguir creciendo. Es algo que no solo pasa en el deporte y se lo digo a ellos porque quiero que esto lo apliquen en el día a día", recalca Lourdes.

Echando la vista atrás, Lourdes reconoce que se queda "con todo" lo que le ha aportado el deporte y "con todo lo que he aprendido y lo que he crecido, no solo a nivel profesional, también personal". "Me fui de casa con 13 años. Para mí fue un aprendizaje desde el primer día que llegue a Madrid hasta el último día de mi trayectoria deportiva. Me quedo con ese aprendizaje, aprendes a madurar antes, con ayuda de tu familia, pero estás sola y haces un gran esfuerzo por conseguir esos objetivos, que en mi caso siempre fueron a corto plazo y los que se pudieran conseguir", recuerda la subcampeona olímpica en Río de Janeiro.

Aquella plata en Río la guarda como un hito en su carrera: "Si me quedo con algo, me quedo con la última. Era la única que me quedaba por conseguir en mi medallero, pero llegué más veterana y conseguí controlar todos los nervios y miedos porque la experiencia es un grado y te enseña a gestionar y sales con ganas y fuerza, equilibras esa fuerza".

La necesidad de cerrar una etapa

Tras poner el punto y final a su carrera deportiva, Lourdes se enfrentó al día a día, al resto de su vida. "Por una parte, te diré que necesitaba cerrar esa etapa porque mi mente y mi cuerpo lo pedían. Y así ha sido. Pero, por otro lado, también he visto que la etapa de transición ha sido dura, aunque eso pasa en el deporte y en el trabajo. Tuve la suerte de terminar esa etapa en lo más arriba, tuve suerte y me siento afortunada por ello", asegura.

"Cuando cierras una etapa quieres que te vaya bien cuando empieces de cero. Era consciente de que no era fácil, pero afortunadamente ha pasado esa etapa y he seguido vinculada a lo que me gusta, a la interpretación, siempre compartiendo mi experiencia con las gimnastas, con conferencias, masterclass, trabajando con federaciones autonómicas o con selecciones nacionales como la de Brasil…", explica sobre sus nuevos pasos. También apunta Lourdes que le han salido "nuevos proyectos, como presentar galas, conferencias... Voy a lo que va saliendo. Llevo la interpretación y el deporte hasta dónde puedo".

Embajadora del Torneo Ciudad de Córdoba

Por otro lado, cada mes de noviembre tiene una visita obligada a Córdoba, lo que para ella es "una alegría ir a ese torneo Ciudad de Córdoba, donde he estado compitiendo desde pequeñita y que se llame Lourdes Mohedano". "Es un honor ser embajadora de ese torneo y ver a las gimnastas pasar por donde entraba, ese mismo podio, es recordar y revivir de dónde vengo", relata y recuerda que "antes de entrar al equipo nacional estaba allí y eso es muy importante para mí, el ver que he crecido en ese pabellón, con ese club y al lado de compañeras y entrenadoras que me han ayudado y me han impulsado".

Por último, Lourdes Mohedano también manda un mensaje a las pequeñas gimnastas y es que "practiquen la gimnasia con ilusión y que trabajen mucho, porque es un deporte al que hay que echarle muchas horas y estar hasta el mínimo detalle para que sea lo más perfecto posible". También apunta que hay que cuidarse "mentalmente y físicamente", pero que trabajen "con ilusión y mucho, mucho, porque así tendrán más fácil llegar a sus objetivos". Eso sí, aclara que "en el momento en que no se disfrute, hay que dejarlo". Así es Lourdes Mohedano, una excelente divulgadora de los valores del olimpismo.