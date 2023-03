Josan González: "El primer tiempo ha sido impropio de un equipo de Primera División"

"El primer tiempo ha sido impropio de un equipo de Primera División". Alto y claro. Josan González hizo una dura autocrítica tras la derrota del Córdoba Patrimonio de la Humanidad este domingo ante el Jimbee Cartagena (5-4). El técnico pontano indicó también a la conclusión del envite que no pueden permitirse "regalar esos primeros 20 minutos".

En su valoración del encuentro, Josan González reconoció que "la verdad que dentro del partido son dos partes totalmente indiferentes". "El primer tiempo, honestamente, ha sido impropio de un equipo de Primera División", destacó el preparador de un conjunto cordobesista que se marchó 4-1 al vestuarios. "Simplemente en un partido de Primera División, independientemente de cuál sea su objetivo, no se puede permitir y muchísimo menos nosotros que estamos de barro hasta las rodillas", apuntó el de Puente Genil.

Dentro de la autocrítica, Josan González indicó también que no se pueden permitir "regalar esos 20 minutos y ese resultado de 4-1". "Es cierto que en el primer tiempo nos ha penalizado su acierto y nosotros errar nuestras ocasiones, pero va más allá de los aciertos y errores que obviamente forman parte de este deporte", esgrimió el preparador pontano.

Un segundo tiempo "soberbio"

Todo varió en el segundo tiempo porque se vio "al equipo que todos queremos". "Sabemos que tenemos la capacidad de ser y que somos durante muchas partes de los partidos, donde no importan los salarios, los presupuestos, los nombres de las camisetas... Somos cinco contra cinco y hemos hecho un soberbio segundo tiempo", reconoció.

"Incluso diría que es injusto que no sacásemos un punto con esas dos últimas paradas de Raúl. Justo aquí no hay nada y se trata de meter más goles que el contrario y sobre todo de querer más y nosotros hoy, estando más necesitados en la tabla que ellos, no hemos querido más en el primer tiempo", apunto Josan González.

A pesar del revés en Cartagena, el técnico del Córdoba Futsal expuso que tienen que quedarse "con lo bueno y que tenemos esa capacidad de hacerlo". "El sábado tenemos otra final, donde volvemos a ser el equipo que más necesita los puntos y eso tenemos que transmitirlo desde el primer día de entrenamiento -este lunes por la tarde-", comentó un Josan González que tiene que "trabajar para que cuando llegue el sábado dentro de la pista se vea quién es el equipo que tiene esos orgullos".