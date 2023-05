Josan González, satisfecho por la permanencia del Córdoba Futsal

Josan González, técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, se mostró satisfecho por la consecución de la permanencia por parte de su equipo, pese a la derrota en la pista de ElPozo Murcia. El técnico pontanense destacó que los suyos arrancaron mal el encuentro, aunque quiso dar valor a su perseverancia para reengancharse y pelear hasta el final.

"Hemos entrado mal, hemos encajado un gol que no podemos encajar en Primera División. Eso nos complica mucho ante un rival con la calidad que tiene ElPozo. Después creo que hemos crecido en el partido, hemos tenido ocasiones, pero el segundo gol es una pequeña desgracia. Ahí tenemos que medir un poco el resultado, porque queríamos llegar vivos al final. La pena es que cuando nos hemos metido en el partido con el 2-1, con opciones reales de puntuar, llega ese tercer gol en una situación parecida", comentó el técnico de los blanquiverdes en su valoración del partido.

"Es verdad que ellos han tenido muchas oportunidades y Víctor ha hecho un gran partido, nos ha mantenido vivos. Luego, la realidad es que con el portero-jugador, sinceramente mirábamos más al resto de partidos que a este. Al final, cuando vimos que marcaba Palma nos hemos relajado un poquito", reconoció Josan con una sonrisa.

Pese a la derrota, con el objetivo de salvarse conseguido, el técnico apuntó que se marchaba de Murcia satisfecho. "Me voy contento por momentos, porque hemos empezado mal, que es una tónica que hemos tenido durante toda la temporada. Luego nos hemos rehecho, que era difícil porque un equipo con tanto talento puede irse a un marcador muy alto. Pero hemos generado ocasiones y la participación de cuatro equipos del filial es meritoria. Me hubiera gustado ganar pero me voy satisfecho con el trabajo", apuntó.