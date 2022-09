Jorge Vilda, antes del partido en Córdoba de España: "Tengo fuerzas y no voy a dimitir"

Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol, declaró este viernes que tiene "fuerzas para crear un nuevo equipo" tras prescindir de las 15 futbolistas críticas con su gestión y aseguró que "en ningún momento" se planteó dimitir por la situación generada en las últimas semanas.

Vilda anunció la lista de 23 jugadoras convocadas para los amistosos ante Suecia en Córdoba (7 octubre) y ante Estados Unidos en Pamplona (11), en la que no están las capitanas Irene Paredes y Jennifer Hermoso y tampoco ninguna de las quince futbolistas que hace unos días mandaron un correo a la RFEF solicitando no ser convocadas hasta que no cambien ciertas "situaciones que afectan al estado emocional, personal y de rendimiento".

"Quiero agradecer el apoyo y la muestra de estar conmigo de todos los seleccionadores de categorías masculinas y cuerpo técnico pero también los mensajes de apoyo recibidos estos días, más allá de familia, amigos, compañeros y gente que no conozco por la calle. No le deseo a nadie por lo que estoy pasando estos días", dijo Vilda, en conferencia de prensa.

"Lo primero que quiero comentaros es que por la falta de claridad en el mensaje de jugadoras, en sus intervenciones aquí, en los comunicados, se han podido deslizar ciertas dudas o abierto un abanico a que haya algo extradeportivo a esto que sucede. Es normal porque todo lo que se ha montado no tiene sentido", confesó.

"Hago un llamamiento a todas las jugadoras que he entrenado en mi carrera a que si hay algo que no haya sido un trato exquisito, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o alguna tacha para mi comportamiento en toda mi carrera. A partir de ahí creo que se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano. Con la verdad y la valentía se llega lejos", manifestó.

"Nosotros solo hemos trabajado con honestidad y nos hemos dejado la piel con el fútbol femenino. Falta de diálogo seguro que habrá habido pero no por nuestra parte", señaló el seleccionador nacional, que pidió "máximo respeto por las jugadoras que no están entre las quince que no han mandado el correo".

"Vestir la camiseta de España es el mayor orgullo que puede haber y sé que las que vendrán el lunes estarán al cien por cien y tienen ilusión por ir al Mundial. Volveremos a crear el mismo ambiente de armonía, deportividad y familiar que se había creado durante seis años y diez meses", apuntó.

Vilda aseguró que las posibilidades para revertir está situación pasan porque las jugadoras den marcha atrás, "asuman su error y pidan perdón". "Eso puede ser un principio para retomar esta situación o retomar lo que había en el pasado. Al final estoy con lo que diga la federación", señaló.

Sobre su situación personal, Vilda aseguró que "en ningún momento" ha pensado en dimitir "por lo injusto, por lo creado en lo pasado, por lo conseguido y por lo que seguimos consiguiendo". "Siento fuerza y energía para seguir. Llevamos mucho tiempo trabajando, lo que teníamos tenía buena pinta, habíamos construido una selección de la que todo el mundo estaba orgulloso y sé que lo podemos volver a conseguir", destacó.

"Es una situación complicada y difícil de llevar. No lo estoy llevando mal. Sufro más por mi familia, que está bastante más afectada. Creo que hacemos lo correcto y cuando vas con la verdad por delante te da más energía. Tengo fuerza para crear un nuevo equipo y competir. Ahora vendrán las exigencias de los resultados", confesó.

"Cuando se habla de respeto por la forma de jugar hay que revisar lo sucedido. Hemos estado dos años y medio sin perder un partido, hemos jugado noventa partidos, hemos ganado sesenta y solo hemos perdido quince. Estoy profundamente dolido porque esta situación es injusta y no la merecemos nadie, el primero el fútbol español", comentó.

"Que se haya montado este jaleo pienso que no es bueno para nadie. Es un ridículo a nivel mundial cuando podíamos ser y sentirnos orgullosos de nuestra selección. Luego, a nivel personal, viene después la campaña de desprestigio y ataques permanentes porque lo primero que más me duele es lo que se está haciendo de daño al fútbol femenino. Mi solución es esta lista y no veo otra solución", señaló.

"A los hechos que han sucedido tengo que convocar a jugadoras que cien por cien sientan el privilegio de estar y convencidas de los métodos que usamos y de lo que vamos a decir. Algo tendremos que ver en sus carreras cuando desde los catorce o quince años hemos estado en las formaciones de algunas de ellas y en su carrera. Lo de la Champions ha sido hace bien poco pero hasta entonces el estimulo internacional era jugar con la selección. No es de recibo ni merecido", subrayó.

"Me gustaría que a la cara dijeran cual es el desacuerdo y cuál es la decisión que las ha llevado a quedarse fuera por decisión propia", concluyó.