Jorge González, ganador de la Media Maratón de Córdoba: "He llegado con buenísimas sensaciones"

Era uno de los favoritos y cumplió con los pronósticos. Jorge González, el gran ganador de la 36 Media Maratón de Córdoba, explicó a la conclusión de la prueba, en la que alzó por primera vez los brazos al cruzar la línea de meta en la Puerta del Puente, que se ha encontrado "bien" y que llegó "con buenísimas sensaciones".

Sobre la carrera, el atleta del Capex Extremadura apuntó que vino "hace tres años e hice una hora ocho minutos y lo que he mejorado ha sido bestial". "Quería volver este año y venía de Valencia con un tiempo de 1:03:30 y me he encontrado bien", destacó González. Además, añadió que "hasta el kilómetro 10 hemos estado en un grupo de cuatro o cinco atletas y marchaba escapado Bilal", al que cogió posteriormente y "en el 15 he pegado un tirón en una cuesta y me he ido y así hasta el final de meta".

Ya en solitario González señaló que fue bajando "el ritmo poco a poco y he llegado con buenísimas sensaciones". También fue claro al recordar que no esperaba mejorar su marca personal porque "en las avenidas teníamos el viento en contra y al ir solo te lo llevas todo". "No pensaba correr aquí tanto porque la otra vez hice 1:08 y no pensaba que se pudiera correr tanto aquí en Córdoba", comentó el atleta del Capex Extremadura.

Grondona: "Las expectativas se han cumplido"

Por su parte, Juan Ignacio Grondona logró el récord provincial tras conseguir su marca personal (1:04:25). El atleta cordobés reconoció a la conclusión de la prueba que estaba "muy ilusionado y con mucha nerviosismo esta semana porque no es una media maratón cualquiera es la media maratón de tu ciudad, después de dos años y las expectativas eran altas".

"Tenía una presión propia por intentarlo hacerlo bien en mi ciudad y las expectativas se han cumplido porque he bajado dos minutos el récord provincial. Aunque podía ser una marca pretenciosa y siendo el debut, no sabía lo que podía pasar, pero la verdad es que estoy muy contento", apuntó el atleta del Atletismo Cordobés en la línea de meta.

También destacó que fue "el año que más se ha corrido en la media de Córdoba con diferencia", ya que "en otros años hubiese ganado perfectamente, pero este año el nivel ha sido altísimo". "La gente ha querido venir a correr aquí y estoy encantado de que los mejores atletas de España vengan a mi ciudad a intentar batir sus marcas, y que lo consigan", comentó Grondona.

Ahora el atleta cordobés desveló que tienen que "seguir entrenando y preparar la pista cubierta que es mi objetivo de invierno". Pero cierra la Media Maratón de Córdoba, "muy contento con el resultado, con la ciudad, con el público y toda la gente volcada con nosotros en las calles y animándonos.

Sobre la carrera apuntó que salió "Bilal muy fuerte y luego un grupo atrás con Jorge, Lamsi y el cubano. Ha habido diferentes alternativas durante la carrera, Jorge nos ha cambiado y se nos ha ido. El cubano vino por detrás y nos ha cambiado, Lamsi le pudo seguir y cambiarle, pero en los últimos tres kilómetros, que pensé que iba a ser mi punto fuerte y no lo ha sido porque muscularmente estaba vacío".