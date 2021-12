El Itea Córdoba pierde por lesión a Ciris García y rescinde a Aina Fernández

Serio contratiempo para el Itea Córdoba. La jugadora Ciris García estará dos meses de baja después de que el pasado viernes sufriera una luxación en el hombro derecho en el partido que disputaba con la selección de Puerto Rico de la primera fase del Mundial de España ante el equipo nacional de Países Bajos.

La pivote boricua se ha sometido a una serie de pruebas médicas en las que se observa que los ligamentos no están dañados, por lo que el proceso de recuperación se reduce a dos meses. Según han establecido los servicios médicos de la Federación de Puerto Rico, Ciris García ha de estar un mes inmovilizada y necesitará otro periodo similar de rehabilitación activa.

"El deporte es, a veces, injusto, porque llevaba esperando un Mundial mucho tiempo y Puerto Rico no es una selección que pueda disputarlos con asiduidad", lamentó García tras conocerse el alcance de su lesión. "Me estaba saliendo un gran partido ante las campeonas del mundo y eso no era fácil", comentó resignada la pivote puertorriqueña.

Además de esa baja para los próximos dos meses, el Itea Córdoba pierde una jugadora más en su plantilla debido a la rescisión del contrato de Aina Fernández. La dirección deportiva del conjunto cordobés y la jugadora catalana han llegado a un acuerdo para resolver el contrato que les vinculaba hasta el próximo 30 de mayo, por lo que la rotación del equipo de Rafa Moreno se queda ahora seriamente condicionada.