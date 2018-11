Godín, guerrero al rescate

Un cabezazo en el minuto 91 de Diego Godín, lesionado, literalmente cojo, desde mucho antes, situado de delantero centro, culminó una remontada imprevisible del Atlético frente al Athletic, dos veces por delante en el marcador, mejor durante muchos tramos del choque, pero doblegado sin consuelo.

El Atlético se encontró con un panorama que nunca ha sufrido hasta ahora en esta Liga: un gol en contra en el primer tiempo. Era el minuto 36. No había sucedido mucho, apenas nada, en todo el tramo anterior, con un Athletic bien armado en su defensa, compacto, sin permitir ni un solo espacio para el juego entre líneas local. Le descargó la posesión al cuadro colchonero, con lo que supone para el equipo madrileño, que no se siente nada a gusto cuando debe proponer en estático, más aún cuando no encuentra a Griezmann entre líneas, cuando enfrente tiene un doble muro, entre la zaga y el medio campo, en torno al destino final de los ataques: la portería contraria. Dentro del atasco ofensivo al que le dirigió entonces el Athletic, sin darle ni una sola ocasión para la combinación que más le gusta al conjunto de Simeone -robar, contraatacar y finalizar-, la misma destreza con la que el pasado martes doblegó al Dortmund, de repente golpeó el conjunto bilbaíno en ataque.

Había amagado antes dos veces Susaeta, con sendos disparos a las manos de Oblak, también el Atlético, que ni había encontrado a Griezmann entre líneas ni a Diego Costa a la espalda de la defensa, con todo lo que supone para sus maniobras ofensivas, cuando la mejor acción del choque en el primer acto terminó en el gol del Athletic. Una jugada de manual que el bloque bilbaíno ejecutó a la perfección, con el pase de De Marcos al desmarque de Susaeta por la banda derecha, a la espalda de Filipe, y con el centro al área de éste para la llegada de segunda línea de San José. Su remate con la diestra lo tocó Oblak, rebotó en el palo y lo empujó Williams.

Un impulso para el Athletic, tan necesitado de confianza; más que un aviso para el Atlético, en el que la reaparición de Diego Costa duró 45 minutos. Directo al once después de dos semanas de baja y sólo un entrenamiento con el grupo, el viernes, fue reemplazado al descanso por Vitolo. Después cambió a Montero. Entró Gelson Martins.

Dos movimientos desde el banquillo para agitar un partido que era del Athletic. Oblak impidió el 0-2 ante Iñaki Williams y Thomas, poco después, en el minuto 61, empató el choque con un zapatazo que sorprendió a un mal Iago Herrerín. Pero de pronto se puso el equipo bilbaíno de nuevo por delante por medio Williams, tras un gran pase de Muniain, en un sensacional contragolpe. No obstante, el Atlético no se rindió y a diez minutos para el final Rodrigo volvió a igualar un partido que acabó decidiéndose en el tiempo de prolongación con un tanto de Godín, concedido después por el VAR, al no haber fuera de juego del central.