El cordobés Fran Ruiz regresa a España para jugar en la Superliga con el Unicaja Almería

El cordobés Fran Ruiz, criado en la cantera del Adecor Córdoba, ha decidido regresar a España, a su Superliga, y lo va a hacer vistiendo los colores de su último equipo antes de emprender aventura en Chipre e Italia. El receptor cordobés regresa a Unicaja Costa de Almería "muy feliz y entusiasmado", como ha informado el propio club almeriense a través de un comunicado.

Fran Ruiz explica que estos sentimientos se producen "por volver a España y, sobre todo, por volver a la que considero mi segunda casa, a este club y a la ciudad de Almería". Así, "a lo largo de mi carrera, con esta de ahora serán tres veces las que he jugado en Unicaja, contando con las categorías inferiores y la temporada 2018-2019", matiza. Es por ello que "cuando me llamaron, supe que este era el proyecto, el club y el equipo perfectos para mí, sentí que era mi equipo”. Además, le tiene ganas a una Superliga que espera que sea "competitiva, que te haga ir a entrenar y a jugar sabiendo que tienes que dar tu 150%".

Por supuesto, como ha demostrado siempre, detrás de ello está su humildad perenne en el camino a la mejoría: "Que me permita seguir aprendiendo, creciendo como jugador y, sobre todo, como persona". A ello se ha dedicado desde que fue determinante en la Copa del Rey de 2019, a balonazos para hacer de Unicaja campeón.

Un año en Chipre y tres en Italia dan para mucho: "Traigo un equipaje lleno de todo, de aprendizajes, anécdotas, momentos buenos, algunos no tanto… pero que al final me han hecho ser la persona que soy ahora". Lo resume con que "me considero mucho más adulto tanto en lo personal como en mi desarrollo como jugador", textualmente.

Su regreso mostrará su versión más evolucionada: "Deseo volver a jugar en la liga de mi España para poder meter en el campo todo lo que he podido aprender, que creo que es mucho". Vuelve, por tanto, y en palabras del propio protagonista, un mejor Fran Ruiz del ya gran jugador que vistió el verde, y lo hace bajo la dirección de una persona en la que confía: "De Charly podría decir millones de cosas; son ya muchos años conociéndonos y en los que hemos compartido equipo y selección bastante tiempo, pero es que además de eso, cuando nuestros caminos se separaron, habíamos creado una bonita relación en la que nunca se ha perdido el contacto". Lo conoce bien "como persona", pero se centra en el Carreño entrenador: "Es la figura perfecta que necesitaba".