El Fontanar acoge los Mini Juegos de la Convivencia

El Fontanar acogió la fiesta final del atletismo formativo cordobés. Más de 200 niños y niñas de los tres principales clubes de atletismo de la ciudad -el Trotacalles, el Califas y el Atletismo Cordobés- disfrutaron de la primera edición de los Mini Juegos de la Convivencia, una jornada para el disfrute de los más pequeños, como colofón a una temporada complicada, por todo aquello que el coronavirus ha deparado al deporte formativo.

Los jóvenes atletas, de cinco a 14 años, estuvieron repartidos en cuatro categorías (sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14) y participaron en bloques de cuatro pruebas. Con los monitores como jueces, la convivencia reinó en la Instalación Deportiva El Fontanar que, tras la disputa de diversos controles federativos, recupera la esencia del deporte base.

Con el objetivo de divulgar los valores del atletismo, como el compañerismo, la superación o el respeto, y el aprendizaje y formación del atleta, las directivas de los tres clubes cordobeses de atletismo aunaron esfuerzos para potenciar el deporte base y ofrecer a la ciudadanía el protagonismo de las Escuelas ante los éxitos presentes regionales y nacionales de Córdoba.

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), a través del personal del recinto, colaboró para el buen desarrollo del concurso. Una jornada festiva que puso el punto y final a la temporada, con el deseo y la esperanza de regresar el curso próximo ya con más normalidad, si la situación sanitaria lo permite.