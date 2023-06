Fin de semana de contrastes para el Deza-Box 77 Racing Team en Misano

El mítico circuito italiano de Misano–Marco Simoncelli acogió este fin de semana la primera de las dos rondas italianas presentes en el Campeonato del Mundo de Superbikes. Aunque Pepe Osuna se había trasladado en pretemporada al trazado, para aprenderse una pista que era completamente nueva para él, esto no era suficiente al lado de la amplia experiencia de gran parte de sus rivales, equipos y pilotos.

El Deza-Box 77 Racing Team se centró en los entrenamientos libres en encontrar la mejor puesta a punto para las que se sabían que serían unas carreras especialmente luchadas. De nuevo, el único y cortísimo entrenamiento cronometrado quedó marcado por la falta de experiencia en este reñido campeonato, así como por la gran cantidad de pilotos que dificultan el poder realizar una limpia y buena vuelta. El bravo piloto de las balas verdes se enfrenaba a dos carreras que tendrían que comenzar desde una plaza muy retrasada en parrilla.

La primera de las carreras se vio interrumpida por una bandera roja, haciendo que se acortara la distancia con tan solo diez vueltas, lo que la haría más intensa aún. La salida previa a la bandera roja había sido mejor para Pepe Osuna. Además, no terminar de encontrar las sensaciones en esa parte final del grupo, hizo que no pudiera mostrar todo su potencial, y aunque se mantuvo en el grupo de cabeza, no pudo entrar en los puntos, finalizando en decimonovena posición, a menos de tres segundos del ganador. Sin embargo, en el warm up, tras algo más de rodaje en este prácticamente nuevo circuito para él, el piloto astigitano pudo trabajar algo más en su ritmo de carrera.

Tanto la salida como los primeros compases de la segunda de las carreras, estaban siendo inimaginables para Pepe Osuna que conseguía rozar el top diez con los dedos, cuando otro rival que tenía que realizar la penalización de long lap, lo empujó con él hacia la mencionada zona de la pista, haciéndole perder todas las posiciones que había remontado. De nuevo, el piloto de las balas verdes se repuso, reiniciando la lucha encarnizada que le volvió a llevar a colocarse en el grupo delantero y cerca de los diez primeros.

Las grandes batallas acontecidas en este nutrido grupo delantero en las últimas vueltas de carrera, con numerosos toques por curva, llevó a Osuna a finalizar decimoséptimo, con una sensación agridulce por no poder reflejar, en forma de posición, el impresionante trabajo realizado en carrera, con el que podría haber demostrado que está encontrando su sitio en uno de los campeonatos de más nivel y más reñido del mundo.

Con más ganas que nunca, el piloto del Deza-Box 77 Racing Team continuará sus entrenamientos y se desplazará a conocer nuevos circuitos en las que tendrá sus futuras carreras. Por otro lado, el equipo, sin descanso, se desplazará la próxima semana a la siguiente ronda del Campeonato de España, ESBK, en Estoril.