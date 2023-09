España golea a Suiza y demuestra en Córdoba que es la mejor selección del mundo

La selección española venció sobradamente a Suiza y dio espectáculo en El Arcángel. Con 14.194 espectadores en las gradas, el récord histórico de asistencia en un partido del combinado nacional femenino en España, Córdoba acogió a las mil maravillas a las actuales campeonas del mundo, quienes demostraron porqué llevan esa estrella en el pecho dominando y goleando al cuadro suizo para llevarse un nuevo triunfo en la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina.

Ante un ambiente de fútbol para el recuerdo, con colas kilométricas en los aledaños de El Arcángel, España se gustó desde el saque inicial. Las campeonas del mundo querían dar espectáculo en Córdoba y la ruleta de Aleixandri que dejó boquiabierta a la grada fue la prueba de ello. Y es que las de Montse Tomé saltaron al césped del feudo cordobés con la meta contraria entre ceja y ceja. Ya a los tres minutos de juego, Lucía García tras una buena conducción en la frontal se sacó un disparo potente, pero centrado que detuvo sin problemas Herzog bajo palos.

Alexia Putellas, en el interior del área suiza y tras un mal despeje de la zaga visitante, envió la volea a las nubes. La maquinaria española había comenzado a funcionar ante un cuadro de Inka Grings incapaz de tener el esférico en posesión y ni mucho menos poner en apuros a Cata Coll. Fue Lehman quien tuvo la primera para las suyas. La central cabeceó un saque de esquina que se marchó desviado. Una oportunidad que no tardó en responder la selección española, que en una jugada entre Eva Navarro y Lucía García volvió a poner a prueba a la meta rival.

La extremo de Yecla lo volvió a intentar desde lejos con un trallazo que pasó rozando el larguero de la portería visitante. Justo tras el saque de puerta suizo, un error en la salida de balón lo aprovechó Mariona para robar y plantarse delante de Herzog. Tras regatear a trompicones a la guardameta, el balón le cayó en los pies a una Lucía García que desde el punto de penalti lo empujó a placer y puso la ventaja para las españolas.

El 1-0 no cambió el plan de partido para España, que seguía tocando cómodamente y haciendo daño al rival en cada oportunidad de ataque. De hecho, el segundo tanto de las locales parecía estar más cerca que el empate. La volea de Aitana Bonmatí que detuvo la portera suiza fue una nueva prueba de la aplastante superioridad de la Roja. Y eso que Lara Martí y luego Sow se estiraron en ataque, primero con un disparo alto y luego exigiendo una parada sencilla a Cata Coll, para avisar a las de Tomé de que nada estaba dicho todavía.

A España no le entraban las prisas y jugaba a lo suyo: tocar y atacar al mínimo espacio que dejaba Suiza o intentar robar por medio de la fuerte presión alta. Pasados los primeros 30 minutos de juego la volvió a tener el cuadro español por medio de una Mariona a la que se le hizo tarde y que acabó enviando su tiro a las manos de la portera suiza. Aitana desde lejos estuvo también cerca del gol.

El fallo fue lo de menos, pues la centrocampista del Barça tuvo la última de la primera mitad y, ya en el tiempo de descuento, marcó el 2-0 después de rematar a la perfección en el corazón del área suiza un centro milimétrico desde el lateral de Olga Carmona. Eso sí, con algo de suerte, pues la portera de la selección suiza, que no tuvo su mejor noche, no llegó a atrapar bien el esférico y se le coló por debajo.

La superioridad local continuó

La segunda mitad arrancó con otra ocasión clara para España, de nuevo en las botas de Aitana. No tuvo suerte en su remate la que fue nombrada mejor jugadora del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, apenas tres minutos después, se perfiló de maravilla ante un pase de Alexia y, con la zurda, colocó el balón al palo largo de la meta rival para hacer el 3-0. Para colmo, en el 57, el intento de Athenea acabó en una mala atajada de Herzog, quien dejó el cuero muerto en su área para que Inma Gabarro lo rematara a gol a placer.

La mejor del cuadro de Grings la tuvo en sus botas Pilgrim. La atacante suiza se marchó en velocidad por la izquierda y, sola ante la meta española, no pudo batir a una Cata Coll que se estiró a la perfección y evitó que Suiza inaugurara su marcador particular. Una ocasión que pasó sin pena ni gloria en un encuentro que, por el notable dominio de las locales, estaba ya más que cerrado. De hecho, Gabarro tuvo otro tanto en sus botas, pero no remató en condiciones el pase de la muerta de Sarriegi.

El show de la roja continuaba conforme el encuentro se adentraba en el tramo final. Con poco ya en juego, desde la estrategia en un saque de falta Athenea se topó con la salida de la portera suiza. Una gran atajada de una guardameta que no pudo evitar el mejor gol de la noche. En el saque de esquina, el centro se fue largo y ahí llegó Maite Oroz para fusilar el esférico de volea y reventar la escuadra de una Suiza con los brazos ya bajados. Un gol de la navarra en el 87' que cerró el marcador y un encuentro para el recuerdo, tanto para una selección que va a por más títulos, como para una Córdoba que hizo historia con su apoyo en masa.