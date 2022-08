El Deportivo Córdoba sella la continuidad de Marixu Romero

El Deportivo Córdoba ha comunicado este jueves que ha alcanzado un acuerdo con María Jesús Romero, conocida deportivamente como Marixu, para que continúe una temporada más en la plantilla del primer equipo cajista, de la que forma parte desde verano del año 2012, hace justamente una década ahora. La jugadora cordobesa es la sexta pieza del equipo de Juanma Cubero tras hacer previamente la renovación de Neiva Cano y los fichajes de Clara Gea, Andrea Pegue, Ana Rodríguez y la ucraniana Natalia Mytrofanska.

La eterna 9 deportivista reconoce estar "muy contenta por esta renovación, que con la próxima ya serán once temporadas en el club, y a pesar de albergar ciertas dudas por temas de trabajo, también por estar haciendo la tesis y el poco tiempo libre que me queda, yo garantizo todos los años el esfuerzo y el sacrificio". Con todo ello, se ha llegado "a un acuerdo para prolongar mi continuidad por un año más, y a darlo todo otra temporada más, que ya serán once, que se dice pronto".

Una Marixu que ya pertenecía a la familia del Deportivo Córdoba antes incluso de formar oficialmente parte de ella, concretamente "desde que el club jugaba en Primera División, cuando yo acudía a Vista Alegre a ver al equipazo que formaban las Sarita Moreno, Clàudia Pons, Ampi Jiménez, Laura Bestué, Isa García y compañía, que luego desgraciadamente tuvo que renunciar a la élite y reaparecer en Andaluza, que es cuando empecé a jugar hará ahora once años, y de ahí hasta donde estamos ahora en Segunda División, en un tiempo en el que el objetivo siempre ha sido ir subiendo escalones".

De cara a ésta, su undécima campaña, la ala-pívot cordobesa se muestra optimista porque "este año se ha formado un grupo bastante sano y humilde, siendo todos conscientes de que partimos con las mismas oportunidades, y al final ese objetivo colectivo pesa más que los retos individuales que cada una pueda marcarse. De hecho, el fútbol sala es un deporte de equipo y de ahí debe partir el objetivo principal todos los años".

Comedida pero ambiciosa, Marixu tiene claro que "este año de nuevo el objetivo es conseguir el ascenso a Primera División, teniendo los pies en el suelo y conscientes de que se mantiene la base del equipo pero también hay fichajes nuevos, y a estas incorporaciones trataremos de ayudarles lo máximo posible, coordinarnos y que se adapten pronto y bien a nivel personal". ç

"Estoy segura de que será una adaptación inmediata en ese sentido, así como a nivel deportivo, donde tenemos un cuerpo técnico estupendo, que junto con las jugadoras conformamos un grupo bastante completo", reconoció. Con todo ello, sólo queda trabajar "día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido para intentar estar en lo más arriba y disputar el play off pero, insisto, siempre con los pies en la tierra y siendo conscientes de lo que somos".