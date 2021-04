El Deportivo Córdoba aguanta en cabeza: nueve semanas sin conocer la derrota

El Deportivo Córdoba continúa una semana más al frente de la clasificación tras el empate cosechado en la matinal del domingo frente al Alcantarilla (1-1), en un choque en el que el equipo dirigido por Juanma Cubero llegó a acariciar el triunfo tras haber ido por delante en el marcador desde el primer tiempo hasta la recta final. En cualquier caso, el punto sumado permite a las cajistas prolongar ya hasta nueve la racha de encuentros sin perder.

Celi Calderón, una de las referencias ofensivas del cuadro califal, analizó lo que para ella fue "un partido muy peleado por ambos equipos". "Fue muy intenso y con muchísima presión por parte de uno y otro. Cualquiera de los dos podría haberse llevado el triunfo, aunque creo que, siendo honesta, el empate final fue el resultado más justo viendo lo sucedido y lo que nos merecíamos tanto ellas como nosotras", añadió en su repaso del duelo.

Pese a la privilegiada posición de su equipo y la fortaleza mostrada, Celi Calderón prefiere ser prudente y no mirar más allá de la próxima semana. "Nosotras vamos partido a partido. Lo importante es que seguimos puntuando. No queremos pensar que estamos primeras ni mirar por encima del hombro al resto de equipos. Nuestro objetivo es seguir sumando y seguir ganando partidos, pero sin pensar más allá, tan solo en el presente y que los tres puntos se puedan venir para Córdoba este próximo fin de semana", indicó.

A nivel individual, y tras 17 goles marcados en lo que va de temporada (15 en Liga más dos en la Copa de Andalucía), la pívot se mostró "muy contenta" con el trabajo personal. "Es verdad que llevo dos o tres partidos en los que no he conseguido marcar y, sinceramente, te mentiría si te dijera que como pívot no es importante anotar, pero igualmente pienso que estoy aportando mucho al equipo, luchando mucho en cada encuentro y con eso me quedo, con lo positivo del granito de arena que sumo y haciéndolo lo mejor posible", apuntó la jugadora deportivista.

La próxima cita para el Deportivo Córdoba tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 18:00 ante El Ejido, donde Celi espera "un partido intenso, con ambos equipos haciendo presión a toda pista". "Nosotras estamos trabajando ya desde el minuto uno del primer entrenamiento para seguir puntuando, para traernos los tres puntos, respetando por supuesto al rival, como hacemos con todos los equipos. En esta segunda fase nos vamos a encontrar a muchos adversarios así, fuertes, con intensidad, con ganas de estar arriba y de jugar la fase de ascenso, que es lo que queremos todos", valoró.