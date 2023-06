David Díaz es el nuevo entrenador del Deportivo Córdoba

El Club Deportivo Córdoba y David Díaz han alcanzado un acuerdo para que el entrenador cordobés tome las riendas del primer equipo cajista la próxima temporada, en la que el conjunto califal militará en División de Honor andaluza, lo que equivale al tercer escalafón del fútbol sala nacional.

David Díaz regresa al que fue su club entre los años 2008 y 2012, cuando el Deportivo Córdoba militaba en la máxima categoría, un retorno que lleva fraguándose desde hace tiempo. "Es verdad que la temporada pasada el presidente Pablo García estuvo hablando conmigo, pero le dije que no podía porque tenía contrato con el Miragenil, por lo que no se concretó esa opción... Y una vez finalizada la temporada en Puente Genil volvimos a hablar por teléfono y viendo cómo deportivamente descendió el Deportivo Córdoba al acabar la campaña, podría decir que el cuerpo me pedía ayudar a ese club que me hizo ganar la liga en Primera división", comentó el preparador cordobés.

Y es que regresa a Vista Alegre el técnico con quien el Deportivo Córdoba vivió su época más dorada, con la consecución de dos títulos de Liga, una Supercopa de España, una Copa Ibérica y tres Copas de Andalucía en una etapa que finalizó hace 11 años, y tras la que el propio David asegura que vuelve con "mucho más aprendizaje, ya que en el fútbol sala, como en casi todos los conceptos de la vida, uno va evolucionando".

Pensando en lo que se viene a partir de ahora, el técnico cordobés cree que "no se debe catalogar ningún objetivo porque primero la plantilla va a ser casi nueva, y yo tampoco conozco aún a las jugadoras ni conozco bien la categoría, y cuando hagamos la pretemporada y veamos el equipo que formamos, la marcha del equipo tras las primeras cinco o seis jornadas, y veamos también el nivel de cada equipo, ahí ya sí podremos marcarnos un objetivo clasificatorio".