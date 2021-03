El Córdoba B vuelve a la senda correcta y saca tres puntos de oro en Coria (1-2)

De vuelta a la senda correcta para seguir en la pelea por la tercera plaza. El Córdoba B se impuso al Coria a domicilio y vuelve a mirar a la zona de privilegio en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División. Los blanquiverdes sellaron su triunfo gracias al gol de Moyano en la segunda mitad, aunque antes ya se adelantaron por medio de Diego García, pero los corianos nivelaron antes del descanso con el gol de Domingo Jarana. Con este triunfo, a falta de dos jornadas, los cordobesistas se colocan con 27 puntos, los mismos que el Utrera, su próximo rival, que perdió en casa con el San Roque de Lepe.

Los de Germán Crespo estaban muy mermados por las bajas, lo que hizo que Guti jugase de lateral izquierdo, mientras Luna y Visus formaban pareja en el eje de la zaga y Puga completaba la defensa por la derecha. Además, sin Meléndez, Manolillo o Luismi, Tellado formaba parte del once inicial como extremo izquierdo. La otra novedad estaba bajo palos, donde regresó Javi Romero.

No se le pudo poner mejor las cosas al filial cordobesista. Sólo se llevaban 11 minutos de juego cuando Diego García, con un disparo ajustado, batió a Navajas. Con el 0-1, los locales dieron un paso hacia adelante y empezaron a llegar al área de Javi Romero. Domingo Jarana dio un primer aviso con un cabezazo que salió fuera por poco. Acto seguido, en la segunda que tuvo, Domingo Jarana no falló y niveló de nuevo el partido.

Con el paso de los minutos, el duelo se igualó, aunque ya no hubo grandes ocasiones de gol. El Córdoba B quiso volver a tener más la pelota, pero no conectaba con Diego Domínguez. Por su parte, los corianos, muy necesitados de puntos, lo intentaban con Domingo Jarana e Iván Acosta pero no crearon peligro en el área cordobesista.

Tras el paso por los vestuarios, el Coria dio un aviso por medio de Iván Acosta. No se amilanó el filial blanquiverde. Navajas sacó una gran mano para desviar un disparo de Diego García. Los minutos pasaban y no terminaba el cuadro de Germán Crespo de encontrar esa jugada final. Migue Gómez, tras superar sus molestias, entro por Marcelo. No fue el único cambio, ya que, poco después, Juan Luna se lesionó y el técnico cordobesista tuvo que dar entrada al Juvenil Óscar. También entró Juan Ignacio por Tellado.

Tras los cambios, llegó la alegría. Moyano cazó un balón en el área local y batió al meta coriano. Quedaban 14 minutos por delante, en los que los cordobesistas supieron aguantar las acometidas locales. Cabana tuvo cerca la igualada, pero, con Javi Romero batido, Visus apareció para conjurar el peligro. A pesar del empuje final de los sevillanos, el Córdoba B aguantó y logró tres puntos de oro para pelear en esta recta final por la tercera plaza.

Ficha técnica

1 - Coria: Navajas; Michel (Gonzalo, 82'), Cabana, Jesús González, David Feito; Curro, Diego Romero (David Cobo, 82'); Dani Romero (Misffut, 70'), Iván Acosta, Juanan (Paquito, 70'); y Domingo Jarana.

2 - Córdoba B: Javi Romero; Puga, Luna (Óscar, 75'), Visus, Guti; Moyano, Marcelo (Migue Gómez, 70'); Iván Navarro (Felipe Veloso, 89'), Diego García, Tellado (Juan Ignacio, 75'); y Diego Domínguez.

Goles: 0-1 (11') Diego García. 1-1 (22') Domingo Jarana. 1-2 (76') Moyano.

Árbitro: Suárez Juan (Huelva). Amonestó con cartulina amarilla a los visitantes Visus y Guti.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado en el Estadio Guadalquivir de Coria del Río.