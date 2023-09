Córdoba recibirá "con los brazos abiertos" a la selección española femenina

Córdoba se prepara para acoger el próximo martes a la selección española femenina. La cita será el próximo martes en el estadio de El Arcángel (21:00) ante Suiza, en el que será el segundo partido de la Liga de las Naciones, competición que otorga los billetes para los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Antes del duelo el estadio ribereño, las de Montse Tomé jugarán este viernes ante Suecia en Göteborg (18:30).

Tras una lista polémica, las jugadoras citadas por la nueva seleccionadora ya están concentradas. Entre ellas hay 15 que se proclamaron campeonas del mundo el pasado mes de agosto en Australia. Eso sí, la convocatoria de la técnica asturiana no tenía el consenso esperado y hubo dudas hasta el final de la decisión que tomarían las futbolistas.

La RFEF ha establecido que la concentración no sea en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, si no que será en Oliva (Valencia). El viernes será el primer partido de la Liga de las Naciones y la división con la Federación sigue siendo total. Eso sí, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha estado hablando con las capitanas este miércoles para que acudiesen a la llamada de España y así no fuesen sancionadas. Y así han hecho. Todas ya están a las órdenes de Montse Tomé.

Aunque queda una semana para que se dispute el partido en El Arcángel, José María Bellido dijo en la presentación del concurso morfológico Ciudad de Córdoba que "está deseando ver a la selección femenina en Córdoba". "Nos ofrecimos cuando estábamos en semifinales y queremos tener este partido aquí", apuntó el alcalde de la ciudad.

Ante la situación que se vive actualmente entre la RFEF y las jugadoras, Bellido reconoció que es "una situación que excede al Ayuntamiento" . "Mantenemos el ofrecimiento y la Federación dirá cuál es el futuro", apuntó el alcalde. Si hay encuentro o no -lo habrá-, ahora mismo es "algo que nos supera", lo que tiene claro es que "las recibiremos con los brazos abiertos". "Ojalá sea así porque si no lo lamentaremos mucho", señaló antes de finalizar con que "aquí la federación tiene su casa".

De momento, las entradas para el envite que se disputará en El Arcángel del próximo martes entre España y Suiza están a la venta desde el pasado viernes. El coste de las localidades es de 10 euros en fondos, 12 en preferencia y 15 en tribuna y anfiteatro. El combinado nacional derrotó por 1-5 en los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda al conjunto helvético. Ahora tratará de volver a hacerlo en Córdoba, donde la gran ausente de la convocatoria es la cordobesa Rocío Gálvez.